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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. По юго-западу страны также ожидаются туманы. Местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется слабый.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, по юго-западу - от нуля до плюс 2 градусов. В середине дня будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

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