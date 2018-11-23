В Светлогорске мужчина обокрал бывшую жену через интернет-банкинг. Подробности рассказали «Светлагорскiя навiны».

После развода с женой 34-летний мужчина периодически приходил к сыну. Оставшись как-то с ребенком дома, он увидел банковскую карточку бывшей жены и пин-код. Сфотографировал данные, позже зашел в интернет-банкинг, и в течение нескольких дней перевел около 300 рублей со счета женщины на свой.

Похитителя вычислили и возбудили уголовное дело.