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В Светлогорске "воскресный папа" подсмотрел пин-код карточки бывшей жены и снял с ее счета деньги
24.11.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by
В Светлогорске мужчина обокрал бывшую жену через интернет-банкинг. Подробности
После развода с женой 34-летний мужчина периодически приходил к сыну. Оставшись как-то с ребенком дома, он увидел банковскую карточку бывшей жены и пин-код. Сфотографировал данные, позже зашел в интернет-банкинг, и в течение нескольких дней перевел около 300 рублей со счета женщины на свой.
Похитителя вычислили и возбудили уголовное дело.
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После развода с женой 34-летний мужчина периодически приходил к сыну. Оставшись как-то с ребенком дома, он увидел банковскую карточку бывшей жены и пин-код.
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