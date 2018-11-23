Видимость - 100-500 метров. На воскресенье объявлено штормовое предупреждение

По информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси ожидаются сильные туманы, сообщают naviny.by .

По юго-западу страны ожидаются туманы. Видимость в тумане, предупреждает МЧС, 100-500 метров.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

В МЧС рекомендуют, если туман застал вас за рулем, правильно выбирать скорость.

Также следует избегать внезапных торможений. При ухудшении видимости до 50 метров и менее движение транспорта лучше прекратить. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию.

Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.