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Видимость - 100-500 метров. На воскресенье объявлено штормовое предупреждение
24.11.2018 14:18 — Новости Общества | Tut.by
По информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси ожидаются сильные туманы,
По юго-западу страны ожидаются туманы. Видимость в тумане, предупреждает МЧС, 100-500 метров.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
В МЧС рекомендуют, если туман застал вас за рулем, правильно выбирать скорость.
Также следует избегать внезапных торможений. При ухудшении видимости до 50 метров и менее движение транспорта лучше прекратить. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию.
Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
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По информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси ожидаются сильные туманы
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