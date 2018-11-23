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24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Проект был разработан преподавателями гимназии. Участники – 19 команд учеников из школ Сморгонского района. На протяжении двух месяцев ребята знакомились с судьбами героев войны, изучали сражения Первой мировой и виды оружия того времени, смотрели исторические фильмы и создавали интерактивные плакаты.

Перед подведением итогов командам предложили мини-квест из четырех станций, а потом наградили победителей и участников дипломами, грамотами и благодарственными письмами.

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 

 

 
 
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Проект был разработан преподавателями гимназии. Участники – 19 команд учеников из школ Сморгонского района. На протяжении двух месяцев ребята знакомились с...
 
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