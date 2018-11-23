24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»

Проект был разработан преподавателями гимназии. Участники – 19 команд учеников из школ Сморгонского района. На протяжении двух месяцев ребята знакомились с судьбами героев войны, изучали сражения Первой мировой и виды оружия того времени, смотрели исторические фильмы и создавали интерактивные плакаты.

Перед подведением итогов командам предложили мини-квест из четырех станций, а потом наградили победителей и участников дипломами, грамотами и благодарственными письмами.

































































Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.