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24 ноября в гимназии подвели итоги веб-квеста «Забытая война»
24.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Проект был разработан преподавателями гимназии. Участники – 19 команд учеников из школ Сморгонского района. На протяжении двух месяцев ребята знакомились с судьбами героев войны, изучали сражения Первой мировой и виды оружия того времени, смотрели исторические фильмы и создавали интерактивные плакаты.
Перед подведением итогов командам предложили мини-квест из четырех станций, а потом наградили победителей и участников дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Проект был разработан преподавателями гимназии. Участники – 19 команд учеников из школ Сморгонского района. На протяжении двух месяцев ребята знакомились с...
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