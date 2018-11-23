"Иногда приходится приглашать практически насильно". Медики о посещении родственниками роддомов

К идее посещать палаты в роддомах белорусы оказались не совсем готовы. Об этом время второго республиканского конгресса «МамPro» рассказала Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, ранее Минздрав решил разрешить родственникам посещать палаты в роддомах и утвердил регламент посещения молодых мам. Однако нововведение поддержали далеко не все родители.

Специалисты уверены: чтобы новшество приняли, нужно время.

— До того, как мы открыли роддома, мнение общества было однозначно: «Мы хотим туда пойти», — говорит Юлия Савочкина. — Когда роддома открыли, люди разделились на две части. Кто-то «за», кто-то «против».

Причем, придерживаются такой позиции не только молодые мамы и их близкие, но и медики. Одна из причин: не все роддомах могут похвастаться современными условиями.

— Руководство роддомов адаптирует эту инициативу к своим условиям и возможностям, — поясняет ситуацию Юлия Савочкина. — Открывают комнаты и палаты для посещения. Если женщина хочет, пожалуйста, родственники к ней могут прийти. Если нет, мы не заставляем.

Светлана Нагибович, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава рассказала, что ей на практике пришлось столкнуться с негативной реакцией на нововведение. Например, после посещения одной из женщин ее близкие заявили: «Вы нас сюда пропустили, потому что сами не хотите ухаживать за пациенткой».

— Меня просто ошеломила эта мысль, — не скрывает эмоций Светлана Нагибович. — Я даже не представляла, что такое можно подумать. Ситуация оказалась перевернутой не в ту сторону, для которой это все делалось.

По словам специалиста, они приглашают родственников, мужей, чтобы приходили, смотрели в каких условиях находятся их жены и малыши. Много ли желающих прийти, никто не считал.

— Мы обеспечили условия для посещения, — отмечает Юлия Савочкина. — Когда-то людей приходит больше, когда-то меньше. Иногда приходится приглашать практически насильно. Наше общество не совсем готово оказалось к этой инициативе. Ничего время пройдет и все будет хорошо