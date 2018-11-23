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"Квартира будет достойной". Минские власти обещают подарок двухмиллионному горожанину

24.11.2018 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным специалистов, сейчас в Минске живет около 1 980 000 человек. Счастливый малыш должен появиться на свет в ближайшие год-полтора.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— В этом году в Минске родилось 13 364 ребенка, — рассказал во время открытия второго республиканского конгресса «МамPro» Игорь Юркевич, первый зампредседателя Мингорисполкома, и добавил, — По моим подсчетам, это должно случиться в ближайшие полтора-два года.

В подарок счастливый малыш получит квартиру. Ее площадь зависит от количества членов семьи.

— Если это первый ребенок, то речь идет об одно-, двухкомнатной квартире, — отметил Игорь Юркевич. — Если детки уже есть, то больше. В любом случае, напишите квартира будет достойной.

Напомним, миллионный житель Минска родился 25 января 1972 года. Родители Олега Басько — Зоя и Валерий работали на фабрике имени Крупской.

Семье тогда вручили ордер на квартиру, на сберкнижку положили 500 рублей, которые ребенок мог получить в день совершеннолетия. Коллеги Зои и Валерия подарили семье молодых набор детской одежды, сшитой на фабрике. Мастера игрушек подарили луноход, о котором мечтали многие советские дети. Сейчас Олегу Басько сейчас 46 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным специалистов, сейчас в Минске живет около 1 980 000 человек. Счастливый малыш должен появиться на свет в ближайшие год-полтора.
 
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