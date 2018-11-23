ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировском районе мальчик 14 лет прожил без документов. Его мама получила тюремный срок

24.11.2018 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Кировском районе рождение мальчика зарегистрировали после его 14-летия. Мать, которая не позаботилась о регистрации сына, получила тюремный срок. Об этом сообщает информационная служба Генеральной прокуратуры.


Фото: Florian Pérennès / unsplash.com

Мальчик родился 10 апреля 2003 года в Бобруйском родильном доме. Его мать — С., представительница одной из национальных диаспор — после выписки не стала регистрировать рождение сына.

Женщина жила в Борисове отдельно от своего ребенка, мальчика содержал и воспитывал дедушка. В 2011 году ребенка без документов зачислили в учреждение образования Кировского района.

Суд Борисовского района 5 декабря 2017 года осудил С. к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества.

30 ноября 2017 года компетентные органы зарегистрировали рождение ребенка. На тот момент ему уже исполнилось 14 лет.

«С целью определения юридического статуса несовершеннолетнего, установления родственной связи с дедушкой, оформления над ним опеки, дальнейшего получения им образования, обеспечения иных его прав прокуратура Кировского района направила в суд Кировского района заявление об установлении материнства. По итогам рассмотрения заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, решение суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Жизнь - дурацкий рандом". Как художница с "фейковым" ДЦП спасает котиков и учится ходить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика