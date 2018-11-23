В Кировском районе мальчик 14 лет прожил без документов. Его мама получила тюремный срок

В Кировском районе рождение мальчика зарегистрировали после его 14-летия. Мать, которая не позаботилась о регистрации сына, получила тюремный срок. Об этом сообщает информационная служба Генеральной прокуратуры.



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Мальчик родился 10 апреля 2003 года в Бобруйском родильном доме. Его мать — С., представительница одной из национальных диаспор — после выписки не стала регистрировать рождение сына.

Женщина жила в Борисове отдельно от своего ребенка, мальчика содержал и воспитывал дедушка. В 2011 году ребенка без документов зачислили в учреждение образования Кировского района.

Суд Борисовского района 5 декабря 2017 года осудил С. к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества.

30 ноября 2017 года компетентные органы зарегистрировали рождение ребенка. На тот момент ему уже исполнилось 14 лет.

«С целью определения юридического статуса несовершеннолетнего, установления родственной связи с дедушкой, оформления над ним опеки, дальнейшего получения им образования, обеспечения иных его прав прокуратура Кировского района направила в суд Кировского района заявление об установлении материнства. По итогам рассмотрения заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, решение суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры.