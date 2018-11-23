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На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

24.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Сегодня, 24 ноября, на сцене районного Дома культуры принимали поздравления все те, кто изо дня в день трудится, чтобы накормить страну. Более сотни лучших представителей отрасли поднялись на сцену за грамотами, дипломами, благодарственными письмами и подарками.

Почётным гостем праздника стал Александр Версоцкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Гродненского облисполкома. Он поприветствовал всех виновников торжества и пожелал, чтобы следующий сельскохозяйственный год порадовал более благоприятной погодой, а вот в человеческом потенциале нашего района Александр Людвигович ни минуты не сомневается. Лучшим труженикам сельскохозяйственной отрасли он вручил областные награды.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Благодарность председателя Гродненского облисполкома получил директор КУП "Сморгонская райплемстанция" Валентин Чирица, Благодарственными письмами председателя Гродненского областного Совета депутатов были награждены Алла Острейко, директор ГУ «Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория» и Ольга Янюк, главный агрохимик Сморгонского района унитарного коммунального проектно-изыскательского предприятия «Гроднооблагрохимизация».

Второе место в областном соревновании за достижение высоких показателей в развитии отрасли животноводства в 2018 году заняла ГУ «Сморгонская райветстанция» (руководтель Виктор Бровко). Заслуженную награду за развитие данной отрасли получила Вита Романовская, главный ветврач КСУП «АгроСолы». Лариса Петровская, оператор МТК «Солы» и Наталья Филипеня, зоотехник-селекционер КСУП «АгроСолы» заняли призовые места в областном соревновании за достижение высоких показателей в развитии отрасли животноводства. За достижение высоких показателей на заготовке кормов областных наград были удостоены комбайнер кормоуборочного комбайна КСУП «АгроСолы» Виталий Фелив и водитель на отвозке кормов филиала «Жодишки» Алексей Мелешко.

В этот день со словами поздравления к труженикам сельскохозяйственной отрасли обратились председатель райисполкома Геннадий Хоружик, его первый заместитель Сергей Медзвецкас, председатель районного Совета депутатов Иван Романович, заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко, председатель Сморгонского районного объединения профсоюзов Викентий Найдич, председатель райкома профсоюза работников АПК Виталий Ивашко. Тёплые слова, искреннюю благодарность, а также множество наград и подарков преподнесли представители власти лучшим работникам и руководителям предприятий и организаций. На празднике не забыли о чествовании молодых работников а также ветеранов труда.

Переходящим призом  Михаила Крутовцова за достижение высоких показателей в отрасли животноводства было награждено ПУП «Крево». Приз Петра Корнея, за достижение высоких показателей в отрасли растениеводства был вручен КСУП «АгроСолы».

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Приятным и весьма неожиданным сюрпризом для виновников торжества и зрителей стало выступление приезжих артистов – арт-группы «Беларусы», которые зарядили зал позитивом и укрепили праздничное настроение.

На Сморгонщине чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Сегодня, 24 ноября, на сцене районного Дома культуры принимали поздравления все те, кто изо дня в день трудится, чтобы накормить страну. Более сотни лучших...
 
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