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Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

24.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Сегодня, 24 ноября, Турецкий Дом культуры собрал гостей на концерте к празднику песни имени Петра Конюха. Уже в фойе Дома культуры внимание посетителей привлекала небольшая выставка, где можно было увидеть фотографии белорусского Шаляпина, узнать о его биографии. Зрители увидели фильм — воспоминания о знаменитом оперном певце-земляке, после чего с удовольствием насладились подготовленным концертом, в организации которого участвовали не только местные жители, но и гости из Ивья.

После концерта Жанна Комар, заведующая отделом культуры и досуга «Турецкий Дом культуры», пригласила всех в танцевальный зал, где и детей, и взрослых ждала конкурсная программа.

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

 
 
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Сегодня, 24 ноября, Турецкий Дом культуры собрал гостей на концерте к празднику песни имени Петра Конюха. Уже в фойе Дома
 
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