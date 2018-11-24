Праздник песни имени Петра Конюха объединил жителей Турца (фото)

Сегодня, 24 ноября, Турецкий Дом культуры собрал гостей на концерте к празднику песни имени Петра Конюха. Уже в фойе Дома культуры внимание посетителей привлекала небольшая выставка, где можно было увидеть фотографии белорусского Шаляпина, узнать о его биографии. Зрители увидели фильм — воспоминания о знаменитом оперном певце-земляке, после чего с удовольствием насладились подготовленным концертом, в организации которого участвовали не только местные жители, но и гости из Ивья.

После концерта Жанна Комар, заведующая отделом культуры и досуга «Турецкий Дом культуры», пригласила всех в танцевальный зал, где и детей, и взрослых ждала конкурсная программа.

















































































Елизавета МУТИЛОВИЧ

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