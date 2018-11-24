Оранжевый туман: на воскресенье в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Из-за сильного тумана в Беларуси на воскресенье, 25 ноября, объявлен оранжевый уровень опасности.

Белорусские синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны утром и вечером будет туман, местами видимость будет ограничена 100-400 метрами. Особенно неблагоприятные погодные условия прогнозируются по юго-западу республики.

Напомним, что в Гродно на воскресенье синоптики обещают снег, местами сильный.

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В этой связи в МЧС напоминают , что большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию и снизить скорость. Кроме того, следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей. Также внимательнее следует быть и пешеходам.

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