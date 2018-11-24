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Оранжевый туман: на воскресенье в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
25.11.2018 — Новости Общества | Вечерний Гродно
Из-за сильного тумана в Беларуси на воскресенье, 25 ноября, объявлен оранжевый уровень опасности.
Белорусские синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны утром и вечером будет туман, местами видимость будет ограничена 100-400 метрами. Особенно неблагоприятные погодные условия прогнозируются по юго-западу республики.
Напомним, что в Гродно на воскресенье синоптики обещают снег, местами сильный.
В этой связи в МЧС
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Из-за сильного тумана в Беларуси на воскресенье, 25 ноября, объявлен оранжевый уровень опасности. Read More...
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