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«Твоя жизнь – выбирай»

25.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Одноименная акция по предупреждению пьянства и рецидивных преступлений прошла в РОВД.

«Твоя жизнь – выбирай»

В зале собрались 30 человек, все имеют судимость. А цель организаторов акции, как пояснила специалист уголовно-исполнительной инспекции ОВД Олеся Манулина, – предостеречь людей от повторного совершения преступления.
– Самое страшное, когда на фоне алкоголизма совершают бытовые преступления, бьют и, к сожалению, даже убивают родных и близких. На территории нашего района уже были подобные случаи: женщина зарезала сожителя, а мужчина убил свою бывшую жену. В состоянии опьянения для совершения преступления порой достаточно лишь слова. За этим, как правило, следует тюремный срок, о котором люди не задумываются, – отметил первый заместитель начальника ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Овчинников, обращаясь к участникам акции.
К сожалению, люди, злоупотребляющие спиртным, о здоровье задумываются редко. По словам психиатра-нарколога центральной районной больницы Ольги Богданович, каждый пятый алкоголик через пару десятков лет приобретает цирроз печени, клетки перестают выполнять свою функцию, и, как следствие, больной умирает.
Григорий УСОВИЧ.
Фото автора.

 
 
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Одноименная акция по предупреждению пьянства и рецидивных преступлений прошла в РОВД. В зале собрались 30 человек, все имеют судимость. А цель...
 
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