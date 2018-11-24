Лоукосты и третью линию метро. Чего мы ждем от бывшего транспортника на посту мэра Минска

У Минска новый мэр — Анатолий Сивак. У него большой транспортный бэкграунд: окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, три года был начальником БелЖД ), еще шесть лет министром транспорта . В столице от нового председателя Мингорисполкома можно ожидать обновления инфраструктуры. TUT.BY прикинул, как могут пригодиться опыт и связи бывшего транспортника на новом месте.



Новый мэр Минска Анатолий Сивак. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ускорить строительство метро

Не то, чтобы мы выступали за лозунг «пятилетку за три года», но ведь тут хоть бы сроки не сдвигали.

До 2016 года подземку в Минске строили вручную. Рабочим с отбойными молотками и лопатами (это называется немеханизированный щит) удается прокопать не больше трех метров тоннеля в сутки. Но в феврале 2016 года метростроевцы торжественно разбили бутылку шампанского о долгожданный механизированный щит по имени «Алеся», тогда же он начал работать . Новинка должна была ускорить строительство метро в четыре-пять раз, ожидалось, что щит будет строить в среднем по 250 метров тоннеля в месяц.

Но что-то пошло не так: и в первый год «Алеся» работала почти в два раза медленнее , чем ожидали. С тех пор периодически щит простаивает: то из-за поломки, то просто из-за плановой замены режущих частей. Вот и этим летом «Алеся» надолго застряла прямо под двором одного из частных домов, наделав много шума. После летне-осеннего простоя механизированный щит снова заработал только в середине октября . На транспортном форуме посмеиваются , что средняя скорость «Алеси» сегодня лишь немного быстрее, чем скорость рабочих, которые копают тоннели вручную.

В «Метрострое» снова обещают, что строительство подземки ускорится — на этот раз в два раза, только надо купить второй механизированный щит.

TUT.BY помнит давние планы запустить первые четыре станции третьей линии метро в 2017 году, позже стали говорить про 2019 год и долго придерживались этой даты. Но этим летом «Рэспубліка» написала , что «Ковальскую Слободу», «Вокзальную», «Площадь Ф. Богушевича» и «Юбилейную площадь» планируют открыть через два года, то есть в 2020. Впрочем, при сохранении нынешних темпов и этот год вызывает сомнения.

Договориться о приходе лоукостов в Минск

Министр транспорта Анатолий Сивак признавался, что его ведомство не готово платить за приход в страну лоукостов.

— Я не вижу, что мы должны дотировать такие перевозки. Может быть, Минспорта или Министерство экономики выступит с необходимостью дотировать перевозки из Республики Беларусь, — говорил в октябре этого года Анатолий Сивак, — но я не вижу за это аргументов.

В то же время, бюджетные перевозки смогут развиваться, если в этом будут заинтересованы местные власти, говорил чуть позже глава департамента по авиации Артем Сикорский. Он приводил в пример полеты «Белавиа» в прибалтийские курортные города — более дешевые билеты туда удалось сделать благодаря дотациям от местных властей, которым интересно привлечь больше туристов.

Может быть, Анатолий Сивак попробует договориться с лоукостами уже на новой должности, как мэр Минска? Почему нет. Особенно с учетом ожиданий президента — подготовить белорусскую столицу к II Европейским играм, которые пройдут здесь в 2019 году.



Фото: Reuters

Сделать городской городскую электричку

У Анатолия Сивака есть шанс снова взяться за городскую электричку и помочь развить проект, который сам же начал много лет назад. Первые поезда «Городских линий» начали ходить летом 2011 года, проект еще как начальник БелЖД открывал Анатолий Сивак.

Планировалось, что минчане будут активно пользоваться городскими электричками, а это разгрузит метро и наземный транспорт. Но, надо признать, что и спустя семь лет городская электричка так и не стала для минчан альтернативой городским троллейбусам, автобусам, трамваям и метро.

— И железная дорога, и мы видим проблему в том, что пока сегодня нет сквозного прохождения поездов через станцию «Минск-Пассажирский», — рассказывал в 2015 году начальник управления пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

Например, сквозные поезда помогли бы жителям Каменной Горки гораздо быстрее, чем другими видами транспорта, попасть в Лошицу. В Минске есть четыре железнодорожных радиуса, если организовать по всем ним движение электропоездов городских линий, то новый вид транспорта станет успешным, отмечал представитель «СТиС». Конечно, это при условии, что ходить электропоезда будут с привычной для других городских видов транспорта частотой.

Лучшего мэра, чем бывалый транспортник Анатолий Сивак, для того, чтобы наконец интегрировать в городскую транспортную систему такую давнюю затею, и не придумаешь.



Фото: TUT.BY

Развивать скоростные трамваи

«Минсктранс» ищет инвесторов для развития сети скоростных трамваев в Минске — это новость из 2004 года. Тогда, как и много раз позже, транспортники признавали, что в мировой практике трамвай зарекомендовал себя как эффективный, экологичный, дешевый в эксплуатации вид транспорта, который, при разумной организации, может довозить горожан из точки в точку куда быстрее своих наземных собратьев. Были планы пустить в 2011 году первый скоростной трамвай , и даже построить первое трамвайное кольцо , развивать трамвайное движение в те спальные районы Минска, куда никогда не придет метро. Подсчитывали, что по провозной способности трамваи уступают лишь подземке .

На какое-то время трамвайные планы притихли, но осенью 2016 года утвердили новый генплан Минска. И в нем приоритет как раз у развития рельсового транспорта (метро, трамвая, электричек). Например, должны появиться линии скоростного трамвая из центра в Серебрянку и в Сухарево, трамвайное полукольцо в юго-западной части города (проспект Победителей — Каменная Горка — Сухарево — Малиновка — Лошица — Серебрянка — Автозавод — Ангарская). Генплан предусматривает 95 км трамвайных путей вместо нынешних 24.

Но в минской реальности и нынешние трамваи работают с перебоями. Пути на важных участках (например, до вокзала и обратно по Первомайской и Ульяновской) то и дело закрывают на месяцы : то из-за ремонта, то из-за строительства метро. Постоянные перекрытия трамвайных путей отбивают у горожан самое главное — привычку пользоваться этим видом транспорта.

Бывший мэр Андрей Шорец не развивал этот вид странспорта, в 2015 году он говорил на встрече с блогером и городским активистом Антоном Мотолько об их «свертывании» , на низкопольный трамвай для Минска у властей не хватило денег , а вот закупка электробусов продвигалась активно .

Интрига в том, на что сделает ставку Анатолий Сивак.