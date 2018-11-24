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Лоукосты и третью линию метро. Чего мы ждем от бывшего транспортника на посту мэра Минска
25.11.2018 10:49 — Новости Общества | Tut.by
У Минска
Ускорить строительство метро
Не то, чтобы мы выступали за лозунг «пятилетку за три года», но ведь тут хоть бы сроки не сдвигали.
До 2016 года подземку в Минске строили вручную. Рабочим с отбойными молотками и лопатами (это называется немеханизированный щит) удается прокопать не больше трех метров тоннеля в сутки. Но в феврале 2016 года метростроевцы торжественно разбили бутылку шампанского о долгожданный механизированный щит по имени «Алеся», тогда же он
Но что-то пошло не так: и в первый год «Алеся» работала почти
В «Метрострое» снова обещают, что строительство подземки
TUT.BY помнит давние планы запустить первые четыре станции третьей линии метро в 2017 году, позже стали говорить про 2019 год и долго придерживались этой даты. Но этим летом «Рэспубліка»
Договориться о приходе лоукостов в Минск
Министр транспорта Анатолий Сивак признавался, что его ведомство не готово платить за приход в страну лоукостов.
— Я не вижу, что мы должны дотировать такие перевозки. Может быть, Минспорта или Министерство экономики выступит с необходимостью дотировать перевозки из Республики Беларусь, —
В то же время, бюджетные перевозки смогут развиваться, если в этом будут заинтересованы местные власти,
Может быть, Анатолий Сивак попробует договориться с лоукостами уже на новой должности, как мэр Минска? Почему нет. Особенно с учетом ожиданий президента — подготовить белорусскую столицу к II Европейским играм, которые пройдут здесь в 2019 году.
Сделать городской городскую электричку
У Анатолия Сивака есть шанс снова взяться за городскую электричку и помочь развить проект, который сам же начал много лет назад. Первые поезда «Городских линий» начали ходить летом 2011 года, проект еще как начальник БелЖД открывал Анатолий Сивак.
Планировалось, что минчане будут активно пользоваться городскими электричками, а это разгрузит метро и наземный транспорт. Но, надо признать, что и спустя семь лет городская электричка так и не стала для минчан альтернативой городским троллейбусам, автобусам, трамваям и метро.
— И железная дорога, и мы видим проблему в том, что пока сегодня нет сквозного прохождения поездов через станцию «Минск-Пассажирский», —
Например, сквозные поезда помогли бы жителям Каменной Горки гораздо быстрее, чем другими видами транспорта, попасть в Лошицу. В Минске есть четыре железнодорожных радиуса, если организовать по всем ним движение электропоездов городских линий, то новый вид транспорта станет успешным, отмечал представитель «СТиС». Конечно, это при условии, что ходить электропоезда будут с привычной для других городских видов транспорта частотой.
Лучшего мэра, чем бывалый транспортник Анатолий Сивак, для того, чтобы наконец интегрировать в городскую транспортную систему такую давнюю затею, и не придумаешь.
Развивать скоростные трамваи
«Минсктранс» ищет инвесторов для развития сети скоростных трамваев в Минске — это новость из 2004 года. Тогда, как и много раз позже, транспортники признавали, что в мировой практике трамвай зарекомендовал себя как эффективный, экологичный, дешевый в эксплуатации вид транспорта, который, при разумной организации, может довозить горожан из точки в точку куда быстрее своих наземных собратьев. Были планы пустить в 2011 году
На какое-то время трамвайные планы притихли, но осенью 2016 года
Но в минской реальности и нынешние трамваи работают с перебоями. Пути на важных участках (например, до вокзала и обратно по Первомайской и Ульяновской)
Бывший мэр Андрей Шорец не развивал этот вид странспорта, в 2015 году он говорил на встрече с блогером и городским активистом Антоном Мотолько
Интрига в том, на что сделает ставку Анатолий Сивак.
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У Минска новый председатель горисполкома - Анатолий Сивак. Он был начальником БелЖД, министром транспорта. Учитывая бэкграунд, в столице от нового мэра можно...
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