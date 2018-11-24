«Крошка в ладошку» для Бывальковской БСУ

Радость торжества «Дожинки-2018» вместе с работниками АПК разделили те, кому нужна забота общества.

В Брагинском районе был изготовлен 21 каравай с гербами районов. После праздника каждый каравай уехал в свой район: в приёмные семьи, социальные центры, старикам и в больницы сестринского ухода.

На Лоевщине большой каравай был передан постояльцам Бывальковской больницы сестринского ухода. «Крошка в ладошку» — не просто крошка хлеба, а тепло и внимание. Мы всегда должны помнить о нуждающихся в нашей заботе, а в Год малой родины особенно.