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«Крошка в ладошку» для Бывальковской БСУ

25.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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«Крошка в ладошку» для Бывальковской БСУРадость торжества «Дожинки-2018» вместе с работниками АПК разделили те, кому нужна забота общества.

В Брагинском районе был изготовлен 21 каравай с гербами районов.  После праздника каждый каравай уехал в свой район: в приёмные семьи, социальные центры, старикам и в больницы сестринского ухода.

На Лоевщине большой каравай был передан постояльцам Бывальковской больницы сестринского ухода. «Крошка в ладошку» — не просто крошка хлеба, а тепло и внимание. Мы всегда должны помнить о нуждающихся в нашей заботе, а в Год малой родины особенно.

 
 
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Радость торжества «Дожинки-2018» вместе с работниками АПК разделили те, кому нужна забота общества. В Брагинском районе был изготовлен 21 каравай с гербами районов. ...
 
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