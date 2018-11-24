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В Минске появится 10 новых площадок для воркаута и большие шахматные доски с фигурами

25.11.2018 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 10 новых площадок для воркаута возведут в белорусской столице в следующем году, сообщила агентству «Минск-Новости» заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, четыре новые площадки появятся вдоль магистральной велодорожки. Плюс к этому по одной — в каждом районе Минска: в Заводском районе — на ул. Шишкина, 28, в Ленинском — на пр. Рокоссовского, 30/2, в Московском — на пр. Газеты «Правда», 14, в Октябрьском — на ул. Барамзиной, 4−6, в Партизанском — на ул. Захарова, 56, в Первомайском — на ул. Карбышева, 9, в Советском — на ул. Некрасова, 33, во Фрунзенском — на ул. Бурдейного, 23, в Центральном — на ул. Выготского, 45.

— Вдоль магистральной велодорожки появятся еще и большие шахматные доски с фигурами, — добавила Демешко. — Люди старшего поколения помнят, что в минских парках раньше были такие площадки. Решили попробовать вернуть их в четыре минских парка. Кроме того, идет разработка проектно-сметной документации на установку в каждом районе столицы комплексной площадки. На ней планируется разместить мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, антивандальные тренажеры, набор снарядов для занятий воркаутом. Они расположатся в дворовых территориях, а вход на них будет бесплатным.

 
Теги: Минск
 
 
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- Вдоль магистральной велодорожки появятся еще и большие шахматные доски с фигурами, - добавила Демешко. - Люди старшего поколения помнят, что в минских парках...
 
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