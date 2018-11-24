Дебют поэта в публицистике. Читаем новую книгу гродненского писателя Дмитрия Радиончика

Книгу Дмитрия Радиончика «Навстречу попутному ветру», которая осенью увидела свет в гродненском издательстве «ЮрСаПринт», составляют критические эссе. Что само по себе может быть удивительно для читателя: кто знаком с творчеством Дмитрия, знают его в первую очередь как поэта. Теперь же он осваивает новое направление.

Под одной обложкой собраны аналитические статьи о творчестве восемнадцати современных поэтов из разных регионов Беларуси. Среди них – прозаик, поэтесса Наталья Батракова, поэтесса Елизавета Полеес из Минска, поэты Валерий Гришковец (Пинск), Николай Наместников (Витебск), гродненец Петр Семинский и другие. Многие эссе из книги уже публиковались на страницах периодики и получили позитивные отзывы.

– Для меня было неважно, известный это автор или нет, – говорит Дмитрий Радиончик. – Мои размышления не претендуют на статус истины в последней инстанции. Эссе, на которые вдохновило творчество коллег, – тоже своего рода поэзия, написанная в прозе. Поэтому там много образности, эмоциональности, иронии. В общем, своя атмосфера.





Дмитрий Радиончик, филолог-литературовед, предлагает свою версию литературной критики, основная идея которой – магистральный позитивизм. С первых строк у читателя возникает ощущение дружеской беседы. Привлекают неформальный, доброжелательный тон, подчеркнуто уважительное отношение к авторам рецензируемых текстов, независимо от степени их таланта. Цель этого диалога – повысить уровень читательской культуры, пробудить у современника интерес к природе поэзии, к ее проблемам, уязвимым местам. Литературная критика не имеет ничего общего с вынесением оценок и навешиванием ярлыков, убежден писатель. Это рука помощи, рука дружбы, протянутая идее искусства, порой беззащитной в наш бескомпромиссный век.

Автор уверен, что новая книга будет интересна всем, кто увлечен художественным словом – людям читающим, пишущим и тем, кто только начинает свой путь, свой поиск в искусстве. Со сборником критических эссе о творчестве современных поэтов Беларуси под названием «Навстречу попутному ветру» можно ознакомиться в Гродненской областной научной библиотеке имени Е.Ф.Карского.