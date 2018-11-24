ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалисты Кореличского райЦГЭ разделили мифы и реальность о вакцинации

25.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Грипп — это не просто простуда или банальное ОРВИ. Он может привести к осложнениям, многие из которых серьезны и иногда даже смертельны. Существует надежная защита — вакцинация против гриппа. Среди населения существует много мифов в вакцинации против гриппа. Разберемся с некоторыми из них.

Специалисты Кореличского райЦГЭ разделили мифы и реальность о вакцинации

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грипп — это не просто простуда или банальное ОРВИ. Он может привести к осложнениям, многие из которых серьезны и иногда
 
Новости дня
Новости общества
 
Кореличские медики советуют сказать простуде «прощай!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика