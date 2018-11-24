Специалисты Кореличского райЦГЭ разделили мифы и реальность о вакцинации

Грипп — это не просто простуда или банальное ОРВИ. Он может привести к осложнениям, многие из которых серьезны и иногда даже смертельны. Существует надежная защита — вакцинация против гриппа. Среди населения существует много мифов в вакцинации против гриппа. Разберемся с некоторыми из них.