Специалисты Кореличского райЦГЭ разделили мифы и реальность о вакцинации

Грипп — это не просто простуда или банальное ОРВИ. Он может привести к осложнениям, многие из которых серьезны и иногда даже смертельны. Существует надежная защита — вакцинация против гриппа. Среди населения существует много мифов в вакцинации против гриппа. Разберемся с некоторыми из них.
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Грипп — это не просто простуда или банальное ОРВИ. Он может привести к осложнениям, многие из которых серьезны и иногда