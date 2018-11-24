Кореличские медики советуют сказать простуде «прощай!»

Осень — пора простуд: чиханий, насморков и носовых платков. Кажется, после лета каждый организм получил хорошую порцию овощей, фруктов, ягод, солнечного света, свежего воздуха, отдыха. А из года в год одно и то же: начинаются холода, мы заболеваем и чаще всего занимаемся самолечением.





Хочу напомнить: вирусные заболевания, к которым и относятся простудные заболевания (ОРИ, грипп и др.), не лечатся антибиотиками. Мы просто «убиваем» полезную микрофлору в организме, что приводит в лучшем случае к дисбактериозу.

Переносить заболевание на ногах не стоит и до последнего оставаться на рабочем месте, заражая окружающих – это небезопасно, чревато осложнениями.

И все-таки как же постараться не заболеть?!

Ведь сезонные заболевания – это вовсе не неизбежность. Оцените сами, насколько несоизмеримы затраты времени, сил и финансов на профилактику, чем на их лечение.