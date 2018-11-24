Урок истории под открытым небом

Городской праздник начался с парада униформистов, в котором приняли участие более 700 человек разных возрастов и национальностей – представители исторических клубов и объединений.

Праздничное шествие завершилось у памятника «Батареи» церемонией возложения цветов.

Театрализованные сражения на предмостных укреплениях «Батарея» началась с перестрелок, которые продолжилась наступательными атаками, а затем боем между основными силами наполеоновской и русской армий.

После реконструкции участники праздника отправились к площади возле Дворца культуры, где развернулся «Фестивальный городок» с развлечениями, интерактивными площадками, театральными инсценировками, музыкальным концертом в стиле XIX века.

Работа площадки завершилась праздничным вечерним салютом.

Наш корр.