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Урок истории под открытым небом

25.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Городской праздник начался с парада униформистов, в котором приняли участие более 700 человек разных возрастов и национальностей – представители исторических клубов и объединений.

Праздничное шествие завершилось у памятника «Батареи» церемонией возложения цветов.

Театрализованные сражения на предмостных укреплениях «Батарея» началась с перестрелок, которые продолжилась наступательными атаками, а затем боем между основными силами наполеоновской и русской армий.

После реконструкции участники праздника отправились к площади возле Дворца культуры, где развернулся «Фестивальный городок» с развлечениями, интерактивными площадками, театральными инсценировками, музыкальным концертом в стиле XIX века.

Работа площадки завершилась праздничным вечерним салютом.

Наш корр.

 
 
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