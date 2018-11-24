«Уверена, он отец ребенка. А результат теста ДНК отрицательный». Мама добивается новой экспертизы

Короткий роман для жительницы Рогачева закончился беременностью, но отношения с мужчиной не сложились. Он стал сомневаться, его ли ребенка носит под сердцем Екатерина. Анализ ДНК показал: маленький Артем не его сын. И тогда, чтобы исключить все сомнения, Екатерина попросила бывшего молодого человека также пройти исследование. Результаты анализа ДНК одинаковые: оба мужчины не являются отцами. Молодая мама с этим не согласна, она два года добивается повторной экспертизы и настаивает: последний возлюбленный и есть отец ее ребенка.



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— Считаю, произошла ошибка. Может, у экспертов сломалось оборудование? На вашем сайте читала материал, где эксперты перепутали результаты . Уверена, Юра — отец ребенка. Но результат ДНК почему-то отрицательный, — рассказывает TUT.BY 27-летняя жительница Рогачева Екатерина.

Екатерина и Юрий познакомились в апреле 2015 года, как вспоминает молодая мама, отношения завязались сразу. А в мае стало понятно: девушка беременна.

— Юра ездит на заработки в Россию, месяц там, неделю отдыхает в Рогачеве. Виделись каждую ночь, пока был на родине. Мы даже говорили про свадьбу, — вспоминает Екатерина. — Узнав про беременность, Юра сказал, что примет любое мое решение. Я решила рожать.

У Екатерины уже была дочка от предыдущих отношений, в переписке, которую она предоставила в редакцию, Юрий в апреле 2015 года интересуется: «Чего пропала? Как дела? Как дочка?».

— Я не заставляла его жить со мной, расписываться, хотела, чтобы у ребенка был отец. Юра даже имя придумал нашему сыну, а потом пошли сплетни, что я гуляю, могла забеременеть не от него. В сентябре он заявил: «Не приезжай, не хочу тебя видеть», — и пропал, — продолжает рассказывать Екатерина.

«Не раз слышала вопрос: «Вспомни, вдруг был третий мужчина?»

Из роддома молодую маму с новорожденным забирала ее подруга, Артем (имя ребенка изменено по этическим соображениям. — Прим. TUT.BY) родился в конце января 2016 года.

— На 38-й неделе, до этого был опасный период: либо я могла умереть, либо ребенок, — отмечает Екатерина. — Уже после рождения Артема выслала фотографию малыша сестре Юры, мне хотелось показать, как он похож на их семью. Она ответила: раз я так уверена в отцовстве, почему же не подаю на анализ ДНК?

В мае 2016 года Екатерина обратилась в суд Рогачевского района с заявлением об установлении отцовства и взыскании алиментов. Экспертиза показала: маленький Артем не сын Юрия.

— Меня смущает, что результаты были готовы через три рабочих дня. Например, в Минске на платной основе раньше чем через неделю на руки заключение не получишь. Ведь если тест отрицательный, нужно время его перепроверить, — рассказывает Екатерина. — Я на 100% уверена: Юра — отец ребенка. После суда многие стали говорить: «А вдруг анализ ДНК не ошибочный? Может, стоит проверить предыдущего молодого человека?» Он согласился, прошел — он не отец Артема. Не раз слышала вопрос: «Вспомни, вдруг был третий мужчина?» Никого не было!



Результаты ДНК одинаковые — оба мужчины не являются отцами Артема. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Екатерина еще раз сходила в женскую консультацию, врачи посчитали: она забеременела с 11 по 14 мая, как раз в ту неделю, что Юрий был в Рогачеве. Осенью 2016 года молодая мама обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда. В определении указано, что молодые люди действительно были знакомы между собой, «непродолжительное время поддерживали близкие отношения, однако совместно не проживали и общего хозяйства не вели». Узнав про беременность, Юрий возражений не высказывал, в сентябре пара рассталась окончательно. Коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции сделал «правильный и обоснованный вывод» и нет достаточных, достоверных обстоятельств, которые бы подтверждали слова Екатерины.

Летом 2018 года жительница Рогачева снова обратилась в суд, только уже с надзорной жалобой.

«Оснований сомневаться в достоверности выводов эксперта у суда не имелось, поскольку экспертиза проведена с соблюдением установленного процессуального порядка, лицом, обладающим специальными познаниями для разрешения поставленных перед ним вопросов и имеющим стаж экспертной работы», — говорится в документе.

Молодой маме в очередной раз отказали в назначении повторной экспертизы.

— Два года бьюсь как рыба об лед. А сын так похож на Юру! Год назад он женился, родилась дочка, но у него же еще есть сын. Для меня важно добиться справедливости, — говорит Екатерина. — Меня заклевали со всех сторон, усомнившись в моей порядочности. Считаю, каждый ребенок имеет право знать своего отца.

35-летний Юрий от общения с журналистом TUT.BY отказался, его родные посоветовали обратиться за комментариями в суд.

Если потенциальный папа против ДНК, можно определить код ребенка и сверить его с заключением экспертизы

— У стороны по делу есть возможность самостоятельно обратиться в экспертное учреждение и на платной основе пройти тест ДНК, чтобы определить генетический код ребенка. Затем его можно сверить с генетическим кодом возможного отца, который был установлен при первичном исследовании и есть в материалах гражданского дела. Тем более сторона по делу может ознакомиться с материалами и с разрешения суда сделать фотокопии, в том числе документов, в которых содержится заключение экспертов, — объясняет адвокат Антон Гашинский. — Кроме того, сторона вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. ст. 452−458 ГПК РБ), если выяснятся существенные обстоятельства, которые не были известны заявителю до вынесения судебного решения. Например, появились сведения о том, что судебный эксперт умышленно исказил выводы заключения, произошла ошибка и были перепутаны тесты ДНК.