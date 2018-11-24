ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Уверена, он отец ребенка. А результат теста ДНК отрицательный». Мама добивается новой экспертизы

25.11.2018 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Короткий роман для жительницы Рогачева закончился беременностью, но отношения с мужчиной не сложились. Он стал сомневаться, его ли ребенка носит под сердцем Екатерина. Анализ ДНК показал: маленький Артем не его сын. И тогда, чтобы исключить все сомнения, Екатерина попросила бывшего молодого человека также пройти исследование. Результаты анализа ДНК одинаковые: оба мужчины не являются отцами. Молодая мама с этим не согласна, она два года добивается повторной экспертизы и настаивает: последний возлюбленный и есть отец ее ребенка.


Фото носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

— Считаю, произошла ошибка. Может, у экспертов сломалось оборудование? На вашем сайте читала материал, где эксперты перепутали результаты. Уверена, Юра — отец ребенка. Но результат ДНК почему-то отрицательный, — рассказывает TUT.BY 27-летняя жительница Рогачева Екатерина.

Екатерина и Юрий познакомились в апреле 2015 года, как вспоминает молодая мама, отношения завязались сразу. А в мае стало понятно: девушка беременна.

— Юра ездит на заработки в Россию, месяц там, неделю отдыхает в Рогачеве. Виделись каждую ночь, пока был на родине. Мы даже говорили про свадьбу, — вспоминает Екатерина. — Узнав про беременность, Юра сказал, что примет любое мое решение. Я решила рожать.

У Екатерины уже была дочка от предыдущих отношений, в переписке, которую она предоставила в редакцию, Юрий в апреле 2015 года интересуется: «Чего пропала? Как дела? Как дочка?».

— Я не заставляла его жить со мной, расписываться, хотела, чтобы у ребенка был отец. Юра даже имя придумал нашему сыну, а потом пошли сплетни, что я гуляю, могла забеременеть не от него. В сентябре он заявил: «Не приезжай, не хочу тебя видеть», — и пропал, — продолжает рассказывать Екатерина.

«Не раз слышала вопрос: «Вспомни, вдруг был третий мужчина?»

Из роддома молодую маму с новорожденным забирала ее подруга, Артем (имя ребенка изменено по этическим соображениям. — Прим. TUT.BY) родился в конце января 2016 года.

— На 38-й неделе, до этого был опасный период: либо я могла умереть, либо ребенок, — отмечает Екатерина. — Уже после рождения Артема выслала фотографию малыша сестре Юры, мне хотелось показать, как он похож на их семью. Она ответила: раз я так уверена в отцовстве, почему же не подаю на анализ ДНК?

В мае 2016 года Екатерина обратилась в суд Рогачевского района с заявлением об установлении отцовства и взыскании алиментов. Экспертиза показала: маленький Артем не сын Юрия.

— Меня смущает, что результаты были готовы через три рабочих дня. Например, в Минске на платной основе раньше чем через неделю на руки заключение не получишь. Ведь если тест отрицательный, нужно время его перепроверить, — рассказывает Екатерина. — Я на 100% уверена: Юра — отец ребенка. После суда многие стали говорить: «А вдруг анализ ДНК не ошибочный? Может, стоит проверить предыдущего молодого человека?» Он согласился, прошел — он не отец Артема. Не раз слышала вопрос: «Вспомни, вдруг был третий мужчина?» Никого не было!


Результаты ДНК одинаковые — оба мужчины не являются отцами Артема. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Екатерина еще раз сходила в женскую консультацию, врачи посчитали: она забеременела с 11 по 14 мая, как раз в ту неделю, что Юрий был в Рогачеве. Осенью 2016 года молодая мама обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда. В определении указано, что молодые люди действительно были знакомы между собой, «непродолжительное время поддерживали близкие отношения, однако совместно не проживали и общего хозяйства не вели». Узнав про беременность, Юрий возражений не высказывал, в сентябре пара рассталась окончательно. Коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции сделал «правильный и обоснованный вывод» и нет достаточных, достоверных обстоятельств, которые бы подтверждали слова Екатерины.

Летом 2018 года жительница Рогачева снова обратилась в суд, только уже с надзорной жалобой.

«Оснований сомневаться в достоверности выводов эксперта у суда не имелось, поскольку экспертиза проведена с соблюдением установленного процессуального порядка, лицом, обладающим специальными познаниями для разрешения поставленных перед ним вопросов и имеющим стаж экспертной работы», — говорится в документе.

Молодой маме в очередной раз отказали в назначении повторной экспертизы.

— Два года бьюсь как рыба об лед. А сын так похож на Юру! Год назад он женился, родилась дочка, но у него же еще есть сын. Для меня важно добиться справедливости, — говорит Екатерина. — Меня заклевали со всех сторон, усомнившись в моей порядочности. Считаю, каждый ребенок имеет право знать своего отца.

35-летний Юрий от общения с журналистом TUT.BY отказался, его родные посоветовали обратиться за комментариями в суд.

Если потенциальный папа против ДНК, можно определить код ребенка и сверить его с заключением экспертизы

— У стороны по делу есть возможность самостоятельно обратиться в экспертное учреждение и на платной основе пройти тест ДНК, чтобы определить генетический код ребенка. Затем его можно сверить с генетическим кодом возможного отца, который был установлен при первичном исследовании и есть в материалах гражданского дела. Тем более сторона по делу может ознакомиться с материалами и с разрешения суда сделать фотокопии, в том числе документов, в которых содержится заключение экспертов, — объясняет адвокат Антон Гашинский. — Кроме того, сторона вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. ст. 452−458 ГПК РБ), если выяснятся существенные обстоятельства, которые не были известны заявителю до вынесения судебного решения. Например, появились сведения о том, что судебный эксперт умышленно исказил выводы заключения, произошла ошибка и были перепутаны тесты ДНК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Короткий роман для жительницы Рогачева закончился беременностью, но отношения с мужчиной не сложились. Он стал сомневаться: его ли ребенка носит под сердцем...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске появится 10 новых площадок для воркаута и большие шахматные доски с фигурами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика