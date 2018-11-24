Важная роль Египта





Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание сотрудничеству с Египтом, особенно в контексте международных отношений.

«Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что во время ранее состоявшегося государственного визита белорусской делегации в Египет удалось о многом договориться. «Мы имеем план действий, как принято говорить дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте», — заявил белорусский лидер. Он также передал самые добрые слова Президенту Египта: «Мы готовы принять его в Беларуси в любое удобное для него время, чтобы он ближе познакомился с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами».

Кроме того, Президент обратил внимание на важность межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Египтом и отметил, что в парламентах существуют группы дружбы по продвижению двустороннего сотрудничества. «Всегда будем рады приветствовать представителей египетского парламента в Беларуси», — сказал он.

Между Беларусью и Египтом действует Комплексная программа по развитию сотрудничества на 2018-2019 годы. В минувшем году взаимный товарооборот составил $97,4 млн, что существенно выше 2016 года. За 9 месяцев этого года товарооборот возрос до $79 млн. При этом сальдо для Беларуси является положительным. В Египте действуют представительство МАЗ и Торговый дом МТЗ, в этом году открыто сборочное производство Минского автомобильного завода. На египетском рынке стала продаваться продукция «Амкодора», «Гомсельмаша», «Бобруйскагромаша». В Беларуси зарегистрированы 4 предприятия с 100-процентным египетским капиталом и 2 совместных белорусско-египетских предприятия.