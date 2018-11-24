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Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается, но если что - лекарств хватает
25.11.2018 21:34 — Новости Общества | Tut.by
Минздрав не ждет серьезной эпидемии гриппа в Беларуси в этом сезоне, рассказал в программе «Контуры»
Аптеки — как государственные, так и частные — готовы к возможному всплеску заболеваемости. «У них
Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля.
В этом году в Беларуси
«В этом году у нас очень хорошая погода, поэтому и уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже прошлогоднего на 16%. То есть очень спокойная ситуация с респираторными инфекциями», —
Массовая кампания по прививкам стартовала 1 октября.
В прошлом году прививки от гриппа сделали 40,5% жителей Беларуси. В сезон-2018−2019 ожидается
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Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля.
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