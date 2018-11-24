Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается, но если что - лекарств хватает

Минздрав не ждет серьезной эпидемии гриппа в Беларуси в этом сезоне, рассказал в программе «Контуры» на ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, «эпидемия не должна быть серьезной».



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Аптеки — как государственные, так и частные — готовы к возможному всплеску заболеваемости. «У них достаточно лекарственных препаратов , которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений», — сказал Малашко. Цены в аптеках в это время не повысятся — они находятся под постоянным контролем.

Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля.

В этом году в Беларуси планируют вакцинировать 40% населения , на начало ноября эта цифра составляла около 21%.

«В этом году у нас очень хорошая погода, поэтому и уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже прошлогоднего на 16%. То есть очень спокойная ситуация с респираторными инфекциями», — рассказывали в Минздраве в начале ноября .

Массовая кампания по прививкам стартовала 1 октября.

В прошлом году прививки от гриппа сделали 40,5% жителей Беларуси. В сезон-2018−2019 ожидается средний уровень активности вирусов гриппа. По прогнозам, грипп может больше других затронуть детей до 14 лет.