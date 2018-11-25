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Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается

25.11.2018 21:03 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав: серьезной эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне, сообщил в программе "Контуры" на ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко, передает БЕЛТА.

Министр заверил, что "эпидемия не должна быть серьезной". Он подчеркнул, что не сомневается – в Беларуси будут достигнуты оптимальные цифры привитости населения. В тоже время аптеки, как государственные, так и частные готовы к возможному всплеску заболеваемости. "Фармацевтические сети, как государственной системы фармации, так и частные, готовы. У них достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений", - сказал Валерий Малашко.

Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля. Министр заверил, что цены в аптеках в это время не повысятся – они находятся под постоянным контролем. По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость лекарств в аптечной сети выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщалось, по данным на начало ноября в Беларуси было вакцинировано от гриппа около 21% населения. В Минздраве отмечали, что в этом году белорусы прививаются более активно, чем в 2017-м.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне, сообщил в программе "Контуры" на телеканале ОНТ...
 
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