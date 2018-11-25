Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщат БЕЛТА.

"Уровень 2018 года - это 4 млн кв.м. Но основная задача, которую постоянно обозначает глава государства, - это обеспечение жильем нуждающихся и многодетных. По ним объемы будут увеличены. По многодетным поставлена еще более жесткая задача - за два года разобраться с очередью. Объем строительства жилья для многодетных будет увеличен примерно в 1,5 раза", - сказал Дмитрий Микуленок.

По словам министра, к концу этого года цена за квадратный метр не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.

Кроме того, в пилотном формате планируется запустить программу по индивидуальному строительству, предложение нашло отклик у предприятий страны. "Они готовы отрабатывать такое строительство. Это миллионы квадратных метров загрузки для наших заводов", - отметил Дмитрий Микуленок.-0-