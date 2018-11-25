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Пилотное применение мультикоптеров для доставки почты в Беларуси планируется начать в 2019 году

25.11.2018 20:15 — Новости Общества | БелТА  
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Пилотное применение мультикоптеров для доставки почты в Беларуси планируется начать в 2019 году
Фото из социальных сетей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что доставлять почту мультикоптерами в Беларуси начнут в 2019 году. Применение будет пилотным, о массовом говорить пока рано, сообщил генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

В реализации этого проекта "Белпочта" плотно взаимодействует с департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. "Думаю, что в следующем году мы начнем пилотное применение, введем мультикоптеры в опытно-промышленную эксплуатацию", - сказал Владимир Матусевич. Он назвал некоторые области применения мультикоптеров. Так, с их помощью планируется доставлять почту в труднодоступные районы.

Владимир Матусевич рассказал о других планах развития "Белпочты". Так, в первом квартале предприятие запустит модернизированный сайт, появится мобильное приложение. С его помощью можно будет получать ряд почтовых услуг, совершать платежи. "Белпочта" внесет свой вклад и в создание электронного правительства. Ожидается, что в первом полугодии будет реализован пилотный проект по возможности оказания на почте государственных электронных услуг, административных процедур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что доставлять почту мультикоптерами в Беларуси начнут в 2019 году. Применение будет пилотным, о массовом говорить пока...
 
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