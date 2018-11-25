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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается строить жилье по принципу "дом-работа". Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас отработан вопрос строительства жилья по принципу "дом-работа". То есть мы предлагаем человеку, что кроме дома можем построить ему или встроенное, или отдельно стоящее помещение, которое позволит заниматься бизнесом: открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с Банком развития об оказании поддержки по доступным и льготным кредитам для строительства таких вспомогательных помещений", - пояснил Владимир Кухарев.

Что касается обеспечения жильем многодетных семей, в следующем году планируется увеличить количество квартир для них. "В прошлом году мы строили порядка 3 тыс. квартир, в этом году будет обеспечено 7,5 тыс., на следующий год мы ставим задачу - свыше 10 тыс. квартир. Кроме того, будем максимально предлагать многодетным семьям строительство индивидуального жилья. Это подход, который решает очень много вопросов", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, чтобы кредиты стали доступнее, в приоритете снижение процентных ставок. "Тогда человек вне зависимости от того, в какой степени нуждаемости он находится, будет иметь возможность брать доступные кредиты. А мы как строители должны в свою очередь предоставить ему доступное и дешевое жилье", - добавил Владимир Кухарев.-0-