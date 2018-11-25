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Картина выходных: новый мэр Минска, рост зарплат строителей и победитель детского "Евровидения"

26.11.2018 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина выходных: новый мэр Минска, рост зарплат строителей и победитель детского "Евровидения"

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Картина выходных. 24-25 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы.

Победителем детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши Роксана Венгель. Польская исполнительница отметила во время пресс-конференции, что посвятила победу своей стране.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходилофинальное шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" в "Минск-Арене".

Новую школу, детский сад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года. Об этом шла речь во времярабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса в Гродненскую область, где ему доложили о ходе строительства Белорусской АЭС и развитии Островецкого района.

В Беларуси при строительстве жилья будут изменены подходы в архитектурной деятельности, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

Зарплаты строителейв Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. К концу 2018 года цена за кв.м не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.

МАРТ снизил тариф на теплоэнергиюдля эксплуатирующих жилфонд организаций.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года.

"Белпочта" выступает заунификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС.

Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемиигриппа в этом сезоне, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Беларусь заняла первое место на ежегодномконкурсе национальных костюмов , который прошел в Пекине.

Первые Всемирные туристические игры могут пройти в Беларуси.

Дом Владимира Короткевича в Орше, в котором писатель жил в 1956-1958 годах и создавал знаменитую повесть "Дзікае паляванне караля Стаха", полностью отреставрируют, из него сделают музей.

Более 1 тыс. родителей пришли за советами на конгресс "МамаPro" в Минске.

Актуальные события прошедшей недели в подборкефото БЕЛТА .

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция военных событий прошла в Гомеле накануне юбилея освобождения города.

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Перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен в Беларуси.

Хоккеисты "Динамо-Минск"завершили выездную серию поражением от "Салавата Юлаева" со счетом 1:6.

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Белорусский кикбоксер Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по версии NDC.

Лидеры стран ЕС на саммите утвердили соглашение о Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 ноября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествия в зимний период. Обязательная сезонная смена шин" (Соловей Станислав Иванович - старший инспектор по особым поручениям УГАИ МОБ МВД). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "IV Белорусские Рождественские чтения "Нравственные ценности и будущее человечества". Участие принимают: представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры, Министерства труда и социальной, Национальной академии наук Беларуси; председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин; секретарь Координационного совета по сотрудничеству Министерства образования и БПЦ иерей Димитрий Ворса.

Брифинг, посвященный началу глобальной кампании "16 дней активизма против насилия в отношении женщин", пройдет в гостинице "Пекин" (ул. Красноармейская, 36) с 14.00 при участии Постоянного координатора ООН в Беларуси, представителей Министерства иностранных дел, Министерства труда и социальной защиты, МВД Республики Беларусь. Будут представлены результаты исследования по распространенности насилия в отношении женщин в Беларуси, анализа экономических потерь вследствие насилия в семье, передовой опыт по противодействию насилию в семье и насилию в отношении женщин.

Конференция по итогам реализации проекта "Доступная медицинская помощь и уход" состоится с 14.00 на базе ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска" (ул.Н.Орды, 47А). Организатор - благотворительное учреждение "Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения".

Семинар по вопросам борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемых с использованием новых технологий, организованный Департаментом финансовых расследований КГК и ОБСЕ, пройдет в Минске в отеле "Европа". Начало в 10.00.

Состоится торжественная церемония открытия памятного знака Чингизу Айтматову. Начало в 15.00 в парке им. Чингиза Айтматова в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 ноября

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80 лет назад родилась Литвинова Зоя Васильевна, белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Автор монументальных произведений, выполненных в техниках энкаустики, темперой, а также гобеленов и витражей: росписи "Старый и новый Вильнюс", "Моя Родина", картины "Мадонна", "Фауст и Мефистофель" и др. Автор портретов, серий акварелей.

65 лет назад родился Гребенщиков Борис Борисович, российский поэт, композитор и музыкант, основатель и художественный руководитель группы "Аквариум".

55 лет назад родился Машков Владимир Львович, российский артист и режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Лимита", "Подмосковные вечера", "Мама", "Русский бунт", "Идиот" и др.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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