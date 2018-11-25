Доброе утро!

На неделе будет холодно — берегите себя. Хоть Минздрав и уверен, что эпидемии гриппа не будет , от ОРВИ-то никто не застрахован! Кстати, если решите везти лекарства из-за границы — вот здесь памятка от таможни, как не попасть с ними на растаможку или даже срок . Оказывается, банальные терафлю, тамифлю, колдрекс в зависимости от производителя могут содержать либо не содержать в своем составе наркотические средства и психотропные вещества! И пока вы испуганно изучаете упаковки, мы напомним, чем страна и мир жили в прошедшие выходные. А-а-апчхи!

ВАЖНОЕ

В Минске — новый мэр. Президент в субботу Минска стал бывший министр транспорта">назначил Анатолия Сивака, который был министром транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета. Лукашенко признался, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города, и одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника президента — главного инспектора по городу Минску. Назначая его, президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти — это президентские и парламентские выборы, и к ним «мы должны подойти так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы ». Но да ладно, поживем — увидим, а пока давайте вспомним, чем запомнился на посту главы Минска предыдущий мэр — Андрей Шорец (при нем столица заметно рванула вперед!). А что известно о новом градоначальнике ? Мы вот вспомнили, что полгода назад Лукашенко грозил отправить Сивака в отставку с прежней должности, но решили сосредоточиться на том, к ак могут пригодиться опыт и связи бывшего транспортника на новом месте. Лукашенко выразил надежду, что тот будет хорошим хозяином столицы, но наш редактор новостей Минска Стас Шаршуков считает, что стать таковым очень сложно. Возможно, невозможно. И вот почему .





Все воскресенье следили за ситуацией в Азовском море. Утром стало известно, что три корабля ВМС Украины «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России» в Черном море. Вечером военно-морские силы Украины сообщили, что катеры ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины и захватили три корабля. Есть информация о шести раненых украинских моряках. Что происходит в Керченском проливе — рассказываем здесь . А к ночи понедельника Порошенко предложил ввести военное положение в Украине. Что это значит ? Армия Украины уже приведена в полную боевую готовность . Сегодня все решится.

Вчера в Минске прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». В нем победила участница из Польши Роксана Венгель. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место. Мы и побывали на генеральной репетиции , и посмотрели трансляцию самого конкурса .

Если вы еще не решили жилищный вопрос, есть надежда , что скоро можно будет брать доступные кредиты на жилье. (Если вы госслужащий или руководитель госорганизации — можете не читать, вам, говорят, и зарплат на все хватает , не то что некоторым пенсионерам .) А еще можно стать многодетными (простите!): для них в следующем году построят более 10 тысяч квартир и будут максимально предлагать строительство индивидуального жилья. Строителей тоже уже есть чем порадовать — их зарплаты с 1 января вырастут на 30−35% . Помните, президент сказал: надо, а то уезжают.

У нас снова подорожало топливо . В 25-й раз за год! Ну и что, скажете вы, привыкли уже? А вот в Париже более ста тысяч французов вышли на протесты из-за роста цен на бензин. Нет-нет, мы не призываем — у них-то там вон что творится .





Господи, когда закончится эта «мясо-молочная война»?.. Россельхознадзор снова нашел нарушения в продукции одиннадцати белорусских предприятий — смотрите, в чем там проблемы .

ПОПУЛЯРНОЕ

В торговых центрах страны прошла «черная пятница». В некоторых магазинах скидки действовали все выходные. Мы посмотрели, как проходил распродажный день и были ли в магазинах очереди , а еще нашли «уникальные» предложения . Ну, не США, конечно , но радостно, что и мы постепенно окунаемся в этот мир распродажного шопинга. Хоть и с косяками. Но печальнее всего то, что многим хватает едва ли не только на еду — вот здесь узнали у минчан , сколько они тратят за один поход в магазин и что покупают в первую очередь.

Кстати, о ТЦ. Помните обрушение подвесного потолка в «Арена-Сити»? Мы пообщались с с Ксенией — той самой девушкой, которая долгое время считалась единственной пострадавшей во время обрушения. Что произошло в тот день и как Ксения чувствует себя сейчас — читайте здесь . «Некоторые считают, что я, как говорят в простонародье, пытаюсь срубить денег [с «Арена-сити"]. Но я не хочу срубить деньги, я хочу получить свою компенсацию, потому что меня могло убить или сделать инвалидом». Нам же остается только радоваться, что потолок рухнул не в «черную пятницу», когда людей в ТЦ несравнимо больше.

Знакомьтесь, Юлия и Алексей — молодая семья, которая три года назад променяла столичную прописку на хуторскую жизнь в Браславском районе. Теперь супруги ведут натуральное хозяйство: у них есть куры, утки, овцы, козы, лошади и коровы. Пара освоила сыроварение и теперь делает домашние сычужные сыры для себя, а излишки продает друзьям и знакомым. Если вы так же, как мы, любите домашние молоко, творог и сыр, то в от здесь узнаете, сколько на этом можно заработать . М-м-м, там такие фото, что слюнки текут!..





Еще у нас очень странная история. Короткий роман для жительницы Рогачева закончился беременностью, но отношения с мужчиной не сложились — он сомневался, его ли ребенок. Анализ ДНК показал: не его. Но молодая мама с этим не согласна: она два года добивается повторной экспертизы и настаивает — возлюбленный и есть отец ребенка. Кто ошибся — мать или эксперт? Как быть в таких ситуациях (врагу не пожелаешь, тьфу-тьфу)?

А здесь расскажем, как живут в тюрьме мать и ее новорожденный сын . Женщина родила до суда — и ждет, что будет дальше. Адвокаты, конечно, считают, что ее нужно полностью оправдать, а мы уверены лишь в одном — младенцу в камере не место. «Специфический запах тюрьмы неблагоприятно влияет на здоровье ребенка. Малыш недостаточно времени проводит на свежем воздухе, который так необходим для маленьких детей. Ребенок, рожденный в тюрьме, оказался в очень несправедливой ситуации».

Да, мы за ЗОЖ. Вот вы, например, знаете, что такое «100-дневный воркаут»? Суть его в том, чтобы на протяжении ста дней вместе с такими же ребятами, которые хотят жить здорово и выглядеть хорошо, встречаться на лице и выполнять упражнения -подтягивания, приседания, отжимания. И многих это так затягивает! Сходили посмотрели на ребят — и познакомились с чудесной девушкой в черной шапке с розовым помпоном. Это Даша, она работает бухгалтером, а еще персональным тренером — и завтра у нее операция. У Дарьи рак груди , но ежедневно она делает 10 тысяч шагов даже по коридорам больницы! Мы сжали кулачки (и еще раз напоминаем вам, как важно хотя бы самостоятельно регулярно обследовать грудь )!





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните Дмитрия Быкова? Его принято представлять как литератора, поэта, публициста, но это еще и блестящий лектор и учитель. Мы совсем недавно брали у Дмитрия Львовича интервью , но сейчас решили предоставить возможность задать вопросы по сути его ученику — 15-летней Наде, которая пересмотрела все его лекции и перечитала все его стихи . А еще она хочет на филфак — и Быков советует ее маме и папе «терпеть и не мешать». Этот совет, говорит, дал бы любым родителям.

Знакомьтесь — 16-летний чемпион Европы по таэквондо Артем Плонис. Бедного парня втянули в разборки тренера и федерации. «Другие люди не хотят меня видеть на крупных стартах, а хотят повезти туда своих спортсменов. Им выгоднее, чтобы их спортсмены зарабатывали какие-то очки, медали», — говорит мальчишка. «Его используют втемную… Артем все делает, у него получается, но его [на соревнования] не везут. Говорят, давай! Надо! Он пашет, а потом такое… Является ли Артем жертвой? Не знаю. Я бы сказал, что он — спортсмен неугодного тренера», — объясняет папа. А что же скажут чиновники от спорта ?

А у Сергея Безрукова родился сын ! И да, нам просто радостно. Это было в субботу утром, и спустя пару часов актер уже прилетел на спектакль «Высоцкий: Рождение легенды» в Минск… Вы не ходили?

Все новости субботы, 24 ноября

Все новости пятницы, 25 ноября

Кстати. Если вы до сих пор боитесь излучений — том числе, и мобильных телефонов, то вот здесь расскажем вам , может ли мобильник и правда «поспособствовать» онкологии. Пока читаете, на всякий случай переложите смартфон из кармана рубашки на стол — и хорошей недели!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY