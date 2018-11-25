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До минус 17°C! Погода в Гомеле на неделе
26.11.2018 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Приз в номинации «Самый многоликий месяц» в этом году достается ноябрю. Помните, что было в начале? Теперь посмотрите за окно. Но и это еще не все.
Итак,
Если в понедельник днем всего -2°C, то во вторник уже до -5°C. В среду утром -11°C, днем -6°C. В четверг утром до -17°C, днем — ясно и до -8°C. В пятницу -9°C, без осадков.
Утепляйтесь — и хорошей вам недели!
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Приз в номинации «Самый многоликий месяц» в этом году достается ноябрю. Помните, что было в начале? Теперь посмотрите за окно.
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