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До минус 17°C! Погода в Гомеле на неделе

26.11.2018 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Приз в номинации «Самый многоликий месяц» в этом году достается ноябрю. Помните, что было в начале? Теперь посмотрите за окно. Но и это еще не все.


Фото: Reuters

Итак, по данным сайта pogoda.by, в ближайшие дни ноябрь продолжит нас удивлять. Впереди — самая настоящая зима, и с каждым днем будет становиться все холоднее и холоднее.

Если в понедельник днем всего -2°C, то во вторник уже до -5°C. В среду утром -11°C, днем -6°C. В четверг утром до -17°C, днем — ясно и до -8°C. В пятницу -9°C, без осадков.

Утепляйтесь — и хорошей вам недели!

 
 
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Приз в номинации «Самый многоликий месяц» в этом году достается ноябрю. Помните, что было в начале? Теперь посмотрите за окно.
 
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