Красивое предзимье. Погода в Витебске на неделю

Синоптики прогнозируют : после выходных погода перестроится на зимний лад. В начале недели ожидается снег, температура будет понижаться.

В понедельник, 26 ноября, температура воздуха днем −2…−4°С.

Во вторник, 27 ноября, небольшой снег, метель. Ночью до −4°С, днем — до −3°С.

В среду и четверг, 28−29 ноября, в ночные часы столбик термометра опустится до −8…−10°С, а в дневные — до −6…−8°С. Без осадков. Начнет появляться солнышко.

Последний день осени, пятница, 30 ноября, выдастся красивым — ясным и солнечным. Ночью подморозит до −14°С, а днем — до −9°С. Настоящее предзимье!