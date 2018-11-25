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Мороз и много солнца. Погода в Могилеве на неделе

26.11.2018 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Похоже, что пора прятать даже самые теплые осенние пальто — зима пришла! Последние дни ноября в Могилеве будут солнечными и бесснежными, но все более холодными. По ночам будет уже -11°С! А в первые дни декабря — они же выходные — прогнозируют оттепель и нулевую температуру. Что ж, проверим.

Сегодня, 26 ноября, погода будет ясной и солнечной. Днем — -4°С, ночью — -7°С.

Во вторник днем прогнозируют -2°С и пасмурную погоду. Ночью также будет -7°С.

В среду, 28 ноября, снова станет холоднее: днем — -5°С, ночью — -10°С. Будет переменная облачность, вечером — туман.

Четверг будет солнечным и более морозным. Днем -7°С, ночью — -11°С.

В пятницу погода останется прежней: ясно, -7°С — днем, -11°С — ночью.

Чтобы непогода не застала врасплох, следи за ней каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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А в выходные прогнозируют оттепель и ноль градусов - но это неточно.
 
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