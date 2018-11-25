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С 26 ноября по 6 декабря проходит профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

26.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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С 26 ноября по 6 декабря будет проходить республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!», сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД. Ее цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин. 

С 26 ноября по 6 декабря проходит профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

Рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие существенно возрастает. На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля о поверхность дороги. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать не управляемым, что может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.

Напоминаем, что при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиля с технически допустимой массой до 3.5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. При этом, зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М& S», «М S» или «All Seasons».

Уважаемые автомобилисты! Помните, что в зимний период времени на аварийность в значительной степени влияют шины, установленные на вашем транспортном средстве. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката.

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