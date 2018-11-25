Люди Сморгонщины: Алексей НИКИТЕНКО

13 ноября мировая общественность отметила Международный день слепых. В Сморгонском районе есть общественное объединение «БелТИЗ» («Белорусское товарищество инвалидов по зрению»), которым уже 20 лет руководит Галина Шульжицкая. Сегодня членами этой организации являются 40 человек. В основном, люди пожилого возраста, ведущие пассивный и замкнутый образ жизни.





Алексей НИКИТЕНКО (слева) и Денис РУБАЦКИЙ играют в шашки.

- Были времена, когда сморгонская организация насчитывала 197 человек. Многие из инвалидов тогда были трудоустроены. У нас работал кружок надомного труда. С молодечненского предприятия в Сморгонь привозили фурнитуру к электророзеткам. Здесь мы их собирали. Таким образом зарабатывали. Со временем предприятие стало убыточным, поэтому к нам в Сморгонь перестали привозить эту продукцию. Сейчас из 40 человек только двое работают. Оба в районной больнице массажистами.

Из 40 человек членов Сморгонской РО «БелТИЗ» у десятерых инвалидность по зрению 1-й группы, у шестнадцати – 2-й группы, 12 человек имеют инвалидность 3-й группы, двое – зрячие (по уставу организации такое допускается). По словам Галины Шульжицкой, за каждым, кто имеет инвалидность по зрению 1-й и 2-й групп, закреплены соцработники, помогающие им в быту.

Деятельность районной организации «БелТИЗ» тесно переплетена с жизнью отделения дневного пребывания для инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом». Во всех мероприятиях, которые проходят под его эгидой, люди, посещающие это отделение, стараются принимать участие.

Среди членов районной организации «БелТИЗ» есть самый младший. Наше знакомство с ним произошло случайно. Алексею Никитенко 21 год. Парень живет в Сморгони, окончил СШ №1. Почти половину жизни он практически ничего не видит. В детстве у Лёши врачи обнаружили кисту в головном мозге. Во время операции случайно задели зрительный нерв, после чего правый глаз полностью утратил способность видеть, а левым Алексей видит едва. Сразу после потери зрения парня перевели на домашнее обучение. Затем родители отправили Алексея учиться в специализированную школу для детей с нарушением зрения в Молодечно. После этого снова забрали в Сморгонь, где он проучился на домашнем обучении в СШ №1 до 11-го класса.

Окончив школу, Алексей поступил в Гродненский медицинский колледж. Учился в специализированной группе для инвалидов по зрению на массажиста. О времени, проведенном в колледже, парень вспоминает неохотно. Говорит, что спустя месяц учебы мать забрала его домой.

Живя в Сморгони, Лёша старается не выходить на улицу один, только в сопровождении взрослых. Друзей и знакомых у него почти нет. Говорит, что среди сверстников часто становится объектом насмешек. Во дворе с ним хорошо общаются только малыши 6-7 лет, которые не обращают внимания на его болезнь и дружат с ним, потому что он добрый. В отделении дневного пребывания для инвалидов Алексей посещает тренажерный зал, играет в шашки, танцует. Информацию об этом мире получает только на слух, живет на ощупь.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.