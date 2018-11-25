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Ледяная резиденция Деда Мороза впервые появится в Могилеве

26.11.2018 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве в этом году впервые за всю историю города появится резиденция Деда Мороза — ледяная и временная. Ее установят в парке в Подниколье, сообщает ТРК «Могилев».

«Работать» в резиденции Дед Мороз будет по часу в течение 10 дней — с 22 по 31 декабря с 13.00 до 14.00. Это также и время работы новогодней интерактивной перфоманс-площадки.

В эти же дни дети смогут позвонить Деду Морозу с площади Звезд, чтобы что-нибудь попросить, задать вопрос или просто поздравить. «Телефонисткой» будет Снегурочка. При этом Дед Мороз будет виден на большом видеоэкране у кинотеатра «Родина», рассказала начальник управления культуры горисполкома Ирина Жаббарова.

 
Теги: Могилев
 
 
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А еще Деду Морозу можно будет позвонить - прямо с площади Звезд.
 
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