В Речице вынесли приговор мужчине, 12 лет назад изнасиловавшему девушку-инвалида

В 2006 году в Речице неизвестный на улице изнасиловал девушку-инвалида. Преступника удалось найти спустя годы. Подробности сообщает Dneprovec.by.

Девушку избили и изнасиловали на улице поздно вечером. Было возбуждено уголовное дело, криминалисты изъяли биологические среды, велось расследование, но преступника тогда так и не нашли.

В 2017 году за хулиганство милиционеры задержали мужчину. Во время следствия, оказалось, что его геном совпал с геномом того самого неизвестного, которого еще 12 лет назад разыскивали за изнасилование. Дело возобновили.

На днях суд Речицкого района приговорил насильника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.