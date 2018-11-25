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В Речице вынесли приговор мужчине, 12 лет назад изнасиловавшему девушку-инвалида
26.11.2018 10:09 — Новости Общества | Tut.by
В 2006 году в Речице неизвестный на улице изнасиловал девушку-инвалида. Преступника удалось найти спустя годы. Подробности
Девушку избили и изнасиловали на улице поздно вечером. Было возбуждено уголовное дело, криминалисты изъяли биологические среды, велось расследование, но преступника тогда так и не нашли.
В 2017 году за хулиганство милиционеры задержали мужчину. Во время следствия, оказалось, что его геном совпал с геномом того самого неизвестного, которого еще 12 лет назад разыскивали за изнасилование. Дело возобновили.
На днях суд Речицкого района приговорил насильника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.
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Тогда было возбуждено уголовное дело, криминалисты изъяли биологические среды, велось расследование, но преступника тогда так и не нашли.
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