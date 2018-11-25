27 и 28 ноября проводится «Единый день информирования»

27 и 28 ноября с 14 до 19.00 проводится «Единый день информирования». Об этом сообщает управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.





В рамках проведения «Единого дня информирования» будут освещены вопросы, входящие в компетенцию налоговых органов, в частности:

— порядок уплаты налога физическими лицами, осуществляющими виды деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

— порядок осуществления ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма;

— бесконтактная форма взаимодействия с налоговыми органами, электронный сервис «личный кабинет»;

— о первых шагах индивидуального предпринимателя;

— порядок уплаты налогов физическим лицом при сдаче в аренду (субаренду), найм жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест;

— налоговые льготы при осуществлении деятельности в сельской местности и на территории малых городских поселений.

Обращаться следует в управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу: ул. Горького, 3, тел. 7-67-25.