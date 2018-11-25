100 лет БССР: партизанский край на фото БЕЛТА

Секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И.Сикорский благодарит колхозницу Марию Петровну Шиш за ее троих сыновей, сражавшихся в партизанских отрядах. 1943 год

В годы Великой Отечественной войны Беларусь по праву называли республикой-партизанкой. Первые партизанские отряды начали действовать в тылу врага уже в июне-июле 1941 года. К ноябрю 1942-го партизанское движение в Беларуси стало массовым. К концу 1943 года народные мстители вытесняли оккупантов не только из отдельных деревень, но и целых районов. А в 1944-м партизаны совместно с частями Красной Армии освобождали города и села Беларуси. Жизнь партизанского края - на фото БЕЛТА.