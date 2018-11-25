До 7 лет лишения свободы может получить житель Столинского района за попытку износилования



РОСК возбуждено уголовное дело в отношении слишком «темпераментного» жителя нашего района, который, невзирая на погоду и мораль, решил предаться любовным утехам с дамой намного старше. Женщина желаний молодого человека не разделила и обратилась в правоохранительные органы со своей версией произошедшего.

…Молодой человек 1999 года рождения (ранее судимый) в октябре этого года напал на свою жертву прямо на сельской улице, повалил на землю, стал душить, прокусил губу… Пытаясь склонить к интимной связи, угрожал насилием и даже убийством.

По этому факту РОСК возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание свободы по которой – лишение свободы сроком до семи лет.

Обвиняемый заключён под стражу. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ