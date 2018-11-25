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До 7 лет лишения свободы может получить житель Столинского района за попытку износилования

26.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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До 7 лет лишения свободы может получить житель Столинского района за попытку износилования
РОСК возбуждено уголовное дело в отношении слишком «темпераментного» жителя нашего района, который, невзирая на погоду и мораль, решил предаться любовным утехам  с дамой намного старше.  Женщина желаний молодого человека не разделила и обратилась в правоохранительные органы со своей версией произошедшего.

…Молодой человек 1999 года рождения (ранее судимый) в октябре этого года напал на свою жертву прямо на сельской улице, повалил на землю, стал душить, прокусил губу…  Пытаясь склонить к интимной связи, угрожал насилием и даже убийством.

По этому факту РОСК возбуждено уголовное дело  по статье 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание свободы по которой – лишение свободы сроком до семи лет.

Обвиняемый заключён под стражу.  Дальнейшую его судьбу решит суд.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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РОСК возбуждено уголовное дело в отношении слишком «темпераментного» жителя нашего района, который, невзирая на погоду и мораль, решил предаться любовным
 
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