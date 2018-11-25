Погода на неделю: морозы до -18°С и гололедица

В последние дни ноября территория Беларуси окажется под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, ожидается морозная преимущественно без осадков погода. Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

27 ноября, во вторник, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков погода, лишь местами по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по югу страны возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном −3…−9°С, при прояснениях воздух охладится −10…−12°С, максимальная температура днем 0…-6°С.

В среду, 28 ноября, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…−11°С, при прояснениях она понизится до -14°С, максимальная температура днем −1…−7°С.

29 ноября, в четверг — без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −8…−15°С, местами воздух охладится до -18°С, максимальная температура днем −2…−9°С.

В пятницу, 30 ноября, без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −7…−14°С, по востоку страны −15…−18°С, максимальная температура днем −2…−8°С.

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