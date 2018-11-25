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СК: мужчина, взявший свою дочь в заложники в банке в Заславле, годами истязал ее

26.11.2018 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле. Там, напомним, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по освобождению девушки он был застрелен. Предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В СК рассказали, что в тот день девушка по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. В момент подписания документов он, будучи пьяным, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком.

Захватив потерпевшую, он причинил ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук. Девушка в момент захвата была беременна вторым ребенком.

Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать опасность своих действий и руководить ими.

Также во время следствия было установлено, что мужчина много систематически истязал жившую с ним дочь, бил ее, причинял телесные повреждения. За неделю до происшествия в ходе ссоры он на почве ревности угрожал дочери ножом и порезал ей шею.

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершения разбоя и грабежа.

Что значит «на почве ревности»?

Ситуация, когда мужчина берет в заложницы собственную беременную дочь, требуя прекратить ее общение с парнем, а потом становится известно, что отец и дочь ссорились «на почве ревности», кажется не совсем обычной и вызывает вопросы. Но следствие сразу решило не разглашать подробности этого дела: в интересах выжившей заложницы и ее семьи.

«Есть в этой ситуации ряд ограничений, которые связаны с личной жизнью фигурантов дела, элементарные этические нормы. (…) Естественно, обнародование этой информации могло бы сразу пролить свет и поставить точку в этой ситуации. Но, наверное, это не будет возможным никогда. Такова здесь ситуация, и все, что мы могли сказать, мы уже сказали», — говорила ранее представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Главное, что знаю я, что произошло, и знают те люди, которым нужно, знают правоохранительные органы», — рассказывала нам потерпевшая Дарья.

Жила семья вчетвером: Сергей (нападавший), Даша (заложница), ее сын и теща мужчины. «Адекватный, нормальный мужик, — характеризовали нападвшего соседи. — Жена у него пила, они разведены, дочку лет с 12 сам воспитывал. И хорошо воспитывал, внука очень любил».

 
 
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Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле. Там, напомним, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по...
 
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