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СК: мужчина, взявший свою дочь в заложники в банке в Заславле, годами истязал ее
26.11.2018 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Следователи завершили дело о
В СК
Захватив потерпевшую, он причинил ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук. Девушка в момент захвата была беременна вторым ребенком.
Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать опасность своих действий и руководить ими.
Также во время следствия было установлено, что мужчина много систематически истязал жившую с ним дочь, бил ее, причинял телесные повреждения. За неделю до происшествия в ходе ссоры он на почве ревности угрожал дочери ножом и порезал ей шею.
Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершения разбоя и грабежа.
Что значит «на почве ревности»?
Ситуация, когда мужчина берет в заложницы собственную беременную дочь, требуя прекратить ее общение с парнем, а потом становится известно, что отец и дочь ссорились «на почве ревности», кажется не совсем обычной и вызывает вопросы. Но следствие сразу решило не разглашать подробности этого дела: в интересах выжившей заложницы и ее семьи.
«Есть в этой ситуации ряд ограничений, которые связаны с личной жизнью фигурантов дела, элементарные этические нормы. (…) Естественно, обнародование этой информации могло бы сразу пролить свет и поставить точку в этой ситуации. Но, наверное, это не будет возможным никогда. Такова здесь ситуация, и все, что мы могли сказать, мы уже сказали», —
«Главное, что знаю я, что произошло, и знают те люди, которым нужно, знают правоохранительные органы», —
Жила семья вчетвером: Сергей (нападавший), Даша (заложница), ее сын и теща мужчины. «Адекватный, нормальный мужик, —
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Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле. Там, напомним, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по...
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