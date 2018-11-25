



Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%. Соответствующий нормативный документ готовит Министерство архитектуры и строительства, сообщил руководитель ведомства Дмитрий Микуленок в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Средняя заплата в строительной отрасли в Минске превышает Br1 тыс., в регионах колеблется на уровне Br800-900. «Этого недостаточно. Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах — 30-35%», — сказал министр. При этом разные условия в оплате труда для рабочих в столице и регионах будут ликвидированы. «Разница в индексах действительно существовала. С 1 декабря ее уже не будет. Мы ее ликвидируем», — добавил Дмитрий Микуленок.

Министр констатировал нехватку кадров в стройотрасли Беларуси. В ведомстве рассчитывают, что рост зарплат позволит исправить ситуацию.

Дмитрий Микуленок рассказал, как будут решаться другие задачи, поставленные перед Минстройархитектуры на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса. Так, министерство станет единым органом, формирующим государственную политику в стройсфере, и сконцентрирует в своих руках все отраслевое строительство. По словам руководителя ведомства, воедино все документы будут сведены в кодексе, который, как планируется, заработает после 2020 года. Убрать же все противоречия из законодательства Минстройархитектуры поручено до первого квартала 2019 года. Кроме того, министерство подготовило предложения по схемам погашения долгов убыточными предприятиями отрасли. Дмитрий Микуленок подчеркнул, что о списании задолженности речи не идет. В министерстве рассчитывают на предоставление временного периода, в который предприятия смогут заработать и вернуть все долги.