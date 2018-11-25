В столице таксист помог задержать парня, который собирал закладки по разным адресам

В столице таксист возил молодого человека по разным адресам и заподозрил, что тот наркоман и собирает закладки. Он сообщил об этом в милицию и пассажира задержали. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Все происходило рано утром. Таксист возил парня по разным адресам и заподозрил, что его пассажир наркоман, потому что тот вел себя подозрительно.

Таксист позвонил в милицию и сообщил следующий адрес, на который повезет пассажира. В итоге его задержали возле дома на Калинина и изъяли прессованное вещество коричневого цвета и белое порошкообразное вещество.

Как показала экспертиза, изъятое спрессованное вещество коричневого цвета является гашишем, а порошкообразное вещество содержит в своем составе амфетамин (фенамин).

Злоумышленником оказался 26-летний минчанин, который работает организатором концертов в одном из столичных клубов. Он пояснил, что купил запрещенные вещества через интернет-магазин, а потом забирал их в закладках. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Парню может грозить до пяти лет лишения свободы.

Руководство Первомайского РУВД Минска благодарит неравнодушного водителя такси, который помог пресечь незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.