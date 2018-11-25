В России нашли белоруса, который 8 лет числился в розыске как пропавший без вести

25 ноября в Волгоградской области России нашли белоруса, который с 2010 года числился с розыске как пропавший без вести. Оказалось, он потерял паспорт в Москве и все эти годы трудился на «чабанских точках». Подробности сообщает МВД России.

Белоруса нашли во время проверки документов у работников животноводческой точки у поселка Золотари. Оказалось, 50-летний мужчина числится в межгосударственном розыске с 2010 года.

Полиция выяснила, что восемь лет назад мужчина уехал на заработки в Москву, но потерял там паспорт и не смог заработать деньги.

«После чего все этим годы он трудился на чабанских точках (животноводческих фермах. — Прим. TUT.BY) в различных регионах России, не сообщая о своем местонахождении родственникам», — рассказали в Управлении МВД РФ по Волгоградской области.

Месяц назад белорус устроился на очередную ферму, в Палласовском районе, — там его и нашли. Информацию уже передали белорусской стороне.