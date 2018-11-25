ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перевозчики будут под пристальным контролем ГАИ при проверке готовности к зиме

26.11.2018 13:04 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Перевозчики будут под пристальным контролем ГАИ при проверке готовности к зиме
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проводимой ГАИ проверки готовности водителей и транспорта к зимней эксплуатации под пристальным контролем Госавтоинспекции будут перевозчики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Госавтоинспекции сказал, что с 26 ноября по 6 декабря проводится республиканская профилактическая акция для предупреждения и профилактики ДТП в зимний период. Сотрудники ГАИ выступят в коллективах и автотранспортных организациях, напомнят владельцам машин о правилах безопасности на зимней дороге. "Те организации, которые занимаются перевозкой людей, будут под пристальным контролем ГАИ. Водители и юрлица сами заинтересованы в том, чтобы вовремя сменить резину", - отметил Станислав Соловей.

Он также подчеркнул, что водителям необходимо следить за тем, чтобы достаточная высота протектора была на каждой оси авто. "На практике происходит, что, если шины на одной оси износились, то водитель покупает и ставит новую резину на ведущую ось. В основном это переднеприводные авто. Получается, что в случае какой-то ситуации водитель начинает жать на педаль тормоза. Передние шины в таком случае тормозят хорошо, а задние начинают скользить. И в итоге автомобиль разворачивает. Это одно из самых типичных ДТП. Поэтому водителям стоит обращать внимание на то, чтобы на каждом колесе был примерно одинаковый износ шин", - сказал Станислав Соловей.

Требования правил дорожного движения предусматривают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование транспортных средств зимними шинами. С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС начнут проводить рейды. Правоохранители проверят, как водители подготовили свои автомобили к зимней эксплуатации.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ сейчас составляет Br24,5).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проводимой ГАИ проверки готовности водителей и транспорта к зимней эксплуатации под пристальным контролем Госавтоинспекции...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Если возможно, поставить точки". Министр пригласил противников строительства завода АКБ на прием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика