"Если возможно, поставить точки". Министр пригласил противников строительства завода АКБ на прием

Министр природы и охраны окружающей среды Андрей Худык пригласил противников строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр» на личный прием. Такое предложение он сделал Дмитрию Бекалюку и Демьяну Лепесевичу утром 24 ноября во время проведения прямой телефонной линии, на которую дозвонились активисты, сообщает «Брестская газета».





«Я изучаю все те материалы, которые вы присылаете, мы даем ответы, вы их называете „отписками“. Все-таки, наверное, настало время встретиться, накопилось много материалов. Постараться еще раз пообщаться, разобраться и, если возможно, поставить точки, а если нет — то решать вопросы, конечно», — сказал министр.

По его словам, на встречу он соберет специалистов, которые будут готовы открыто и профессионально отвечать на любые вопросы.

«Если действительно мы увидим, что на самом деле есть какие-то моменты неучтенные или нарушения и т.д., я, как и в прошлый раз, обещаю, что мы будем с этим работать в рамках нашего законодательства», — отметил Андрей Худык.

Демьян Лепесевич в свою очередь попросил министра пригласить на эту встречу разработчиков проектной документации аккумуляторного завода «АйПауэр». Тот согласился.

Встреча назначена на 5 декабря.

Как уже сообщалось, проект аккумуляторного завода поступил в Минприроды на повторную экологическую экспертизу.

Напомним, Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич уже встречались с министром Андреем Худыком. В конце января этого года они ездили к нему на прием в город Дятлово Гродненской области, чтобы задать вопросы по заводу АКБ. Тогда он пообещал во всем разобраться.

Однако через несколько месяцев инициативная группа получила ответ за подписью министра, в котором Худык поблагодарил граждан за небезразличное отношение к вопросам экологии и сообщил, что органы госуправления сделают все, чтобы не было нарушений законодательства при строительстве и эксплуатации аккумуляторного завода.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.