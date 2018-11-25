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Под общим девизом "Шаг" проходят единые дни информирования в УО "Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа"

26.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Единый день информирования для обучающихся  9 – 11 классов проводится в нашем учреждении образования каждый четвертый четверг месяца под общим девизом "Шаг" – "Школа Активного Гражданина". Ключевая идея: 9 шагов к формированию компетенций активного гражданства.

Под общим девизом "Шаг" проходят единые дни информирования в УО "Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа"

22 ноября наше учреждение образования сделало уже третий шаг, тема которого была  "Беларусь. Социально-экономические и общественно-политические события ноября". Гостем сегодняшнего  дня был председатель Синьковского сельского исполнительного комитета Сергей Антонович Почиковский.

Реализация ШАГа проходила в форме ток-шоу, а структура самого мероприятия состояла из трех взаимосвязанных блоков:

  • "МЫ УЗНАЕМ", целью которого было информировать учащихся. На этом этапе выступалпедагог-организатор Ольга Анатольевна Жалевич, которая раскрыла тему"100-летие ВЛКСМ. Встреча Александра Григорьевича Лукашенко с активом  Белорусского республиканского союза молодежи". Также выступили педагоги Вера Ивановна Лобач и Светлана Александровна Карпович.
  • "МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ" – следующий блок, в котором учащиеся задавали  ранее подготовленные, интересующие их вопросы. Среди которых были: почему Александр Григорьевич Лукашенко обращает внимание на совершенствование высшего образования? Какие возможности перед молодежью открывает качественное образование? Почему Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей?
  • "МЫ ДЕЙСТВУЕМ" – последний блок ток-шоу, цельюкоторого было формировать  понимание взаимосвязи между личной гражданской инициативностью и благополучием страны. Учащиеся  на основе анализа полученной информации делали выводы, вносили свои предложения по участию в общественной жизни своей малой родины.

Данные мероприятия очень полезны для учащихся, так как они раскрывают актуальные вопросы, знания которых необходимы подрастающему поколению нашей страны.

Под общим девизом "Шаг" проходят единые дни информирования в УО "Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа"

Елена КРИШТАЛЬ.

 
 
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Единый день информирования для обучающихся  9 – 11 классов проводится в нашем учреждении образования каждый четвертый четверг месяца под общим девизом "Шаг" –...
 
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