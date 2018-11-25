Единый день информирования для обучающихся 9 – 11 классов проводится в нашем учреждении образования каждый четвертый четверг месяца под общим девизом "Шаг" – "Школа Активного Гражданина". Ключевая идея: 9 шагов к формированию компетенций активного гражданства.





22 ноября наше учреждение образования сделало уже третий шаг, тема которого была "Беларусь. Социально-экономические и общественно-политические события ноября". Гостем сегодняшнего дня был председатель Синьковского сельского исполнительного комитета Сергей Антонович Почиковский.

Реализация ШАГа проходила в форме ток-шоу, а структура самого мероприятия состояла из трех взаимосвязанных блоков:

"МЫ УЗНАЕМ", целью которого было информировать учащихся. На этом этапе выступалпедагог-организатор Ольга Анатольевна Жалевич, которая раскрыла тему"100 - летие ВЛКСМ. Встреча Александра Григорьевича Лукашенко с активом Белорусского республиканского союза молодежи". Также выступили педагоги Вера Ивановна Лобач и Светлана Александровна Карпович.

"МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ" – следующий блок, в котором учащиеся задавали ранее подготовленные, интересующие их вопросы. Среди которых были: почему Александр Григорьевич Лукашенко обращает внимание на совершенствование высшего образования? Какие возможности перед молодежью открывает качественное образование? Почему Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей?

"МЫ ДЕЙСТВУЕМ" – последний блок ток - шоу, цельюкоторого было формировать понимание взаимосвязи между личной гражданской инициативностью и благополучием страны. Учащиеся на основе анализа полученной информации делали выводы, вносили свои предложения по участию в общественной жизни своей малой родины.

Данные мероприятия очень полезны для учащихся, так как они раскрывают актуальные вопросы, знания которых необходимы подрастающему поколению нашей страны.





Елена КРИШТАЛЬ.