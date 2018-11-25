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"В детский дом малыш не попадет". Начался суд над россиянкой, которая родила в жодинском СИЗО

26.11.2018 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Ирина — россиянка, которую в августе задержали в Беларуси. Девушка была на седьмом месяце беременности. Ее обвиняют по части 2 статьи 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией». В октябре она родила сына, и сейчас вместе с Иваном они находятся в СИЗО в Жодино. В понедельник суд Центрального района Минска начал разбирательство по ее делу.


Иллюстрация: Анастасия Ковалевская, TUT.BY

Ирине 29 лет. Поддержать ее на суд из Гусь-Хрустального приехала тетя.

— В Минске я с 6 утра, — рассказывает Вера Сергеевна. — Поговорить с племянницей до заседания нам не разрешили.

Только перед самым началом процесса Ирина успела сказать, что у малыша насморк, и попросила родственницу сбегать в аптеку.

В клетке молодая мама одна. По словам адвоката Егора Лобачева, на прошлой неделе обвиняемую вместе с малышом доставили в СИЗО на Володарского.

— Говорит, условия там хорошие, горячая вода есть, — передает ее слова защитник.

С кем Ваня, пока мама на процессе, адвокат не знает, но говорит, что расставаться с сыном Ирина не хочет.

— До этой ситуации с мужем Иры мы особо не общались, — рассказывает тетя Вера Сергеевна. — 8 августа племянница была у меня, а 12-го звонок от ее мужа: «С Ирой беда, Иру задержали». Сказал и пропал. Мама у нее умерла, папа простой человек, он стал плакать… У него с сердцем плохо. Я сама начала всем этим заниматься.

Ребёнок, говорит тетя, родился здоровым.

— Только маленький, два семьсот, — описывает малыша Вера Сергеевна. — Не знаю, правда, зарегистрировала она его или нет. Назвала Ванькой.

Забрать малыша в Россию, поясняет тетя, родные не могут.

— Отец Иры не справится, я — работаю. Декрет мне никто не даст, потому что я тётя, — поясняет она ситуацию. — Бабушка, дедушка, пожалуйста, а тетя нет. Пока ребенок будет с ней. Мы бы и сами хотели, чтобы малыш с Ирой остался, чтобы они привыкли друг к другу. Она ведь ее мама. Надеюсь, срок дадут небольшой.

Родные же поддерживают Ирину и сына посылками.

— Отправила уже три посылки. В них смеси, пелёнки, памперсы, — перечисляет Вера Сергеевна. — К сожалению, все это идет долго, где-то 15−16 дней.

На днях тетя получила от Ирины письмо. В нем племянница написала, что условия в СИЗО хорошие, камера, куда их с сыном заселили, напоминает больничную палату. Есть горячая вода.

— Вроде бы камеру отремонтировали, — вспоминает письмо тетя. — Ребенок все время с Ирой. По полчаса в день им разрешают гулять. В камере с ними сидит еще женщина постарше, которая помогает с малышом. Два раза приходил педиатр. Один раз Ваню возили в больницу.

Сами же родные Ирины дожидаются приговора суда. Посмотрят, каким будет срок, и тогда будут думать, как быть с Иваном.

— В детский дом он не попадет, — говорит Вера Сергеевна, и торопится в аптеку.

 
Теги: Минск
 
 
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Ее обвиняют по части 2 статьи 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».
 
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