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Митрополит Павел о баптистах: "Знаете, как цыгане? Приходят, агитируют, пока не оберут человека"

26.11.2018 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Митрополит Минский и Заславский Павел резко высказался в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом» на телеканале «Эхо-ТВ».


Фото: Игорь Матвеев

В программе на «Эхо-ТВ» Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел отвечает на вопросы зрителей. В выпуске от 24 ноября 2018 года один из зрителей спросил митрополита, как относиться к соседям-баптистам: «Как к христианам или как к сектантам?»

Митрополит Павел ответил, опираясь на личный опыт.

— Так случилось, что я жил в Караганде. Вокруг нас там было очень много сектантов: баптистов, каких-то евангелистов. Вы знаете, ну вроде бы все было нормально — работали люди, учились. Но как только они приходят, заводят свои разговоры — это что-то становится страшное. Просто настолько надоедливо! А у них главное в жизни — это миссия, они все миссионерствуют, всех хотят обратить в свою секту… (…). Их подготовка с самого раннего возраста идет в этом направлении. Они обладают навыками вести пропаганду. Не проповедь, а пропаганду, потому что проповедь никогда не насилует людей. А они долбят в одно место постоянно. С ними ни о чем нельзя говорить, а если они еще вдвоем пришли! Знаете, как цыгане. Приходят домой и начинают, понимаете, агитировать, пока не оберут человека.

Вопрос о баптистах — первый в видеоролике.

Митрополит Павел считает, что о вере с баптистами говорить не стоит:

— Мы не против этих людей. Работаете — и работайте, если учитесь в каком-то учебном заведении — учитесь. Не обращайте никакого внимания, кто они по вероисповеданию. Но как только будет заведен разговор, кто они по вере, то вы сразу говорите: «Стоп! Давайте так: о вере мы с вами говорить не будем». Потому что наши православные не все получили такое образование, которое они получают. Мы с ними не готовы сегодня вступить в дискуссию, и это не надо делать. Просто говорите: «Знаете, давайте останемся добрыми соседями, добрыми друзьями, добрыми работниками».

Глава Белорусской православной церкви добавляет, что подискутировать на богословские темы лучше с единомышленником, который будет вас понимать, который будет с вами разделять вашу веру, богословские мысли.

— А с ними (с баптистами. — Прим. TUT.BY) может говорить только опытный миссионер, который знает эту секту, знает их настроения, но им с таким миссионером неинтересно говорить, потому что он их быстро поставит на место.

В Беларуси религиозные общины баптистов официально зарегистрированы. Только в Минске есть три молитвенных дома евангельских христиан баптистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел резко высказался о баптистах в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом» на телеканале «Эхо-ТВ»
 
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