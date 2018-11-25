Сколько стоит отметить Новый год в Беларуси и остались ли места в санаториях, усадьбах и клубах

Интересных и, главное, свободных вариантов, где отметить Новый год в Беларуси, осталось немного. Многие санатории и усадьбы, которые пользуются спросом, уже давно забронированы, но еще есть места в ресторанах и клубах. Если постараться, то можно найти хороший вариант и на лоне природы. Как еще можно успеть отметить ночь с 31 декабря на 1 января и какие варианты мы уже упустили?



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Санатории: свободных мест на Новый год практически нет

В санатории «Юность», что под Минском, на новогоднюю ночь все уже забронировано. При этом здесь отдельно новогодний банкет не продавался, гости покупали его вместе с туром.

— У нас уже давно все было забронировано, — говорят там. — Санаторий пользуется спросом. Новогодний заезд с 29 декабря по 8 января не то что забронирован, а уже оплачен. И можно разместиться или до 29 декабря, или после 8 января, — говорят в санатории.

В саму новогоднюю ночь здесь будет и банкет, и программа. Сутки по такому новогоднего тарифу с размещением в однокомнатном одноместном номере стоили 141 рубль. Без новогоднего тарифа сутки в таком же номере, например, сейчас с питанием, проживанием и процедурами обойдутся в 110 рублей. В санатории говорят, что цены по сравнению с прошлым годом выросли лишь немного.

В оздоровительном комплексе «Ислочь-Парк» в Воложинском районе Минской области на Новый год будет две программы. Одна из них с проживанием — и ее уже раскупили. Речь идет о том, что человек приезжает в комплекс на несколько суток, а в новогоднюю ночь идет на банкет, где в том числе будет выступать кавер-бэнд. Сутки в одноместном номере с завтраком и посещением аквазоны с хамаммом, сауной и бассейном здесь обойдутся в 84 рубля. Сама новогодняя ночь с программой — в 300 рублей с человека.



Фото: Юлия Назарова

В комплексе рассказывают, есть еще одна программа — без проживания. Это празднование Нового года на территории «Ислочь-Парка». Вот на нее места еще есть. Такая возможность с трансфером из Минска и обратно, банкетом и развлекательной программой обойдется в 300 рублей с взрослого.

В санатории «Нарочь» на Новый год также уже все забронировано.

— Свободные места есть до 29 декабря и с 3 января, — говорят там.

Праздновать здесь Новый год будут те, кто приобрел тур в санаторий. Сам новогодний банкет с программой стоит 80 рублей на человека, праздничный банкет в баре без программы — 50 рублей с человека. При этом размещение в сутки с питанием и лечением обойдется примерно в 53 рубля.



Санаторий «Нарочь». Фото: 103.by

В санатории «Альфа Радон» в Дятловском районе Гродненской области на Новый год также уже нет мест, все забронировали еще в начале ноября. На Новый год к ним приедут не только белорусы и россияне, но и туристы из Западной Европы.

Новогодний банкет в «Альфа Радоне» с программой стоил около 360 рублей на человека. Но на него смогут пойти люди, которые приобрели тур. В санатории рассказывают, что размещение в самом бюджетном номере с питанием и посещением аквазоны в этот период у них обойдется в 192 рубля с человека за сутки, в двухместном номере — 179 рублей на человека.

Найти что-то на Новый год уже тяжело и в соседних странах. В том же Друскининкае в Литве в комплексе SPAVILNIUS на даты с 31 декабря по 3 января остались только номера на двоих. Если бронировать такой вариант онлайн через их систему резервации, то отдых на весь этот период с размещением в стандартном номере и двухразовым питанием, процедурами по программе спокойного SPA-отдыха и новогодней программой (238 евро на двоих) обойдется для пары в 806 евро.

Усадьбы: новогодние сутки — 100 рублей с человека

Сутки с 31 декабря на 1 января в белорусской усадьбе с хорошим питанием и колоритной программой в среднем обойдутся в 100−150 рублей на человека. Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне», рассказывает, что хоть в новогоднюю ночь стоимость на 40−50% и выше, чем обычно, все равно сейчас цены — адекватные.

Валерия Клицунова

— Уже не такая крутизна в плане цен, как было раньше. Если гости приедут в усадьбу на новогодние праздники на четыре ночи, то в среднем сутки обойдутся в переводе в 50 долларов с человека, но, может быть, и меньше. За саму новогоднюю ночь попросят в переводе 70 долларов, — говорит эксперт. — Если сравнивать с прошлым годом, то цены примерно такими же и остались.

По словам Валерии Клицуновой, найти усадьбу, свободную на новогоднюю ночь, в Беларуси еще можно, но есть и такие усадьбы, которые уже были забронированы год назад.

Усадьбу «Вясёлая хата» в деревне Калюга Копыльского района Минской области на Новый год зарезервировали еще летом.

— По идее, уже сейчас любая хорошая усадьба должна быть на Новый год забронирована, — говорят там. — К нам на праздник приедут россияне. Хотели приехать ребята, которые в прошлом году отмечали, но опоздали с бронью.

Усадьба состоит из двух домов. Один на Новый год россияне забронировали еще в июле, а второй — в августе. В среднем сутки с 31 декабря на 1 января по программе all inclusive с новогодним банкетом, программой, обойдутся примерно в 100 рублей на человека. Цены на этот период не менялись последние три года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— До кризиса в России цены у нас были выше, но после него не меняются уже три года. Поднять стоимость — это потерять доверие клиента. Платежеспособность россиян сейчас, может быть, уже и выросла, но в самой России появилось много разных недорогих вариантов отдыха, — рассказали в усадьбе «Вясёлая хата».

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» в Кобринском районе Брестской области и координатор агротуристического кластера «Муховэцька кумора», говорит, что у них в некоторых усадьбах еще есть места на Новый год. Всего в кластере уже 13 усадеб, правда, не все принимают туристов с проживанием.

Усадьбу Аллы Поликарпук забронировали россияне еще в сентябре. По ее словам, сама новогодняя ночь с банкетом и проживанием в усадьбах их кластера обойдется примерно в 100 рублей с человека, без банкета — 32−42 рубля с человека. И здесь отмечают, что цены по сравнению с прошлым годом не поднимали, так как такого потока туристов, как это было несколько лет назад, уже нет.

Тем не менее по официальной статистике, количество российских туристов у нас в последнее время чуть выросло. По данным Белстата , в 2017 году нашу страну посетили 191 520 туристов и экскурсантов из России, в 2016 году — 171 100. В 2015 году их было больше — 243 908 человек.

— Не все усадьбы еще заняты, потому что не все раскручены. Есть новенькие усадьбы, которые открылись в прошлом году, в этом… Они еще свободны, — говорит Алла Поликарпук.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По словам собеседницы, в их кластере также проводят рождественские программы с мастер- классами по традиционным ремеслам, региональным полесским танцам и песням. Гостям предложат постный рождественский обед. Такие поездки могут стать альтернативой для туристов, которые не поедут в усадьбу на Новый год. Люди такие трехчасовые программы покупают через турфирмы. Алла Поликарпук рассказывает, что уже запланированы шесть групп из Минска, Бреста и Гродно. Участие в такой поездке обойдется в 35−40 рублей с взрослого и в 25 рублей с ребенка.

— Многие усадьбы с приличной инфраструктурой пришли к тому, чтобы делать зимние программы для групп. Эти программу могут быть связаны с белорусским фольклором, или еще с какими-то другими темами. Здесь все зависит от фантазии. Эти программы недорогие, но за счет объема заработать получается, — говорит Валерия Клицунова.

Альтернативой усадьбам, например, может быть отдых на Браславских озерах с размещением в отеле «Braslav Lakes». Там еще есть возможность разместить гостей под новогоднюю программу. Она рассчитана на период с 30 декабря по 2 января. Например, сам тур с размещением в стандартном номере на двоих, питанием, новогодним банкетом с развлекательной программой обойдется в 715 рублей, в бунгало — 985 рублей.

Рестораны: столик — 150−300 рублей на человека

В столичных ресторанах свободные столики на новогоднюю ночь еще есть. Например, в «Корчме Старовиленской» банкет с программой обойдется в 150 рублей на человека.



«Ракаўскі Бровар»

Ресторан-пивоварня «Ракаўскі бровар» в новогоднюю ночь предлагает программу в стиле «Лас-Вегаса». Здесь столик с человека, если бронировать до 30 ноября, обойдется в 170 рублей, с 1 декабря — 190 рублей.

В ресторане Wood&Fire на Новый год будет тематическая программа по сюжету фильма «Свадьба в Малиновке». Сумма заказа на одного гостя около 300 рублей.

Помимо ресторанов есть возможность встретить Новый год и в клубе. Например, в ночном клубе «RICH CAT» в новогоднюю ночь будет вечеринка. Билеты — на входе. Их стоимость, как рассказали в клубе, сейчас утверждается. Но примерно они будут в два раза дороже, чем обычно. Обычно вход для парней стоит 30 рублей, для девушек до 1 часа ночи — бесплатно, после этого времени -15 рублей.

В Black House Club также готовят праздничное новогоднее шоу и еще есть свободные столики. Например, столик на компанию из пяти-шести человек предполагает депозит в 1200 рублей. Помимо этого можно разместиться и за бранным столиком, в этом случае нужно будет заплатить за входной билет по новогоднему тарифу. Для парней он — 50 рублей, девушек — 30 рублей.