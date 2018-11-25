В «Штадлере» Минск-Вильнюс появился вайфай

В поездах «Штадлер», которые курсируют между Минском и Вильнюсом, появился вайфай. Об этом TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили на БелЖД.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

— Все пятивагонные «Штадлеры», а у нас шесть таких машин, оборудованы WiFi. Пять уже в эксплуатации, над последней машиной буквально на днях завершили работу. Такие поезда используются на разных маршрутах, в том числе на Вильнюс, — рассказал TUT.BY замначальника пассажирской службы БелЖД Александр Казачок.

Доступ к вайфаю на Белорусской железной дороге предоставляют после аутентификации через СМС.

БелЖД планирует к Европейским играм оснастить вайфаем все «Штадлеры», а также договаривается с мобильными операторами о новых вышках для улучшения качества связи в белорусских поездах, сообщалось весной 2018 года.