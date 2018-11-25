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В «Штадлере» Минск-Вильнюс появился вайфай
26.11.2018 16:07 — Новости Общества | Tut.by
В поездах «Штадлер», которые курсируют между Минском и Вильнюсом, появился вайфай. Об этом TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили на БелЖД.
— Все пятивагонные «Штадлеры», а у нас шесть таких машин, оборудованы WiFi. Пять уже в эксплуатации, над последней машиной буквально на днях завершили работу. Такие поезда используются на разных маршрутах, в том числе на Вильнюс, — рассказал TUT.BY замначальника пассажирской службы БелЖД Александр Казачок.
Доступ к вайфаю на Белорусской железной дороге предоставляют после аутентификации через СМС.
БелЖД планирует к Европейским играм оснастить вайфаем все «Штадлеры», а также договаривается с мобильными операторами о новых вышках для улучшения качества связи в белорусских поездах,
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В поездах «Штадлер», которые курсируют между Минском и Вильнюсом, появился вайфай. Об этом TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили на БелЖД.
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