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В «Штадлере» Минск-Вильнюс появился вайфай

26.11.2018 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В поездах «Штадлер», которые курсируют между Минском и Вильнюсом, появился вайфай. Об этом TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили на БелЖД.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

— Все пятивагонные «Штадлеры», а у нас шесть таких машин, оборудованы WiFi. Пять уже в эксплуатации, над последней машиной буквально на днях завершили работу. Такие поезда используются на разных маршрутах, в том числе на Вильнюс, — рассказал TUT.BY замначальника пассажирской службы БелЖД Александр Казачок.

Доступ к вайфаю на Белорусской железной дороге предоставляют после аутентификации через СМС.

БелЖД планирует к Европейским играм оснастить вайфаем все «Штадлеры», а также договаривается с мобильными операторами о новых вышках для улучшения качества связи в белорусских поездах, сообщалось весной 2018 года.

 
 
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В поездах «Штадлер», которые курсируют между Минском и Вильнюсом, появился вайфай. Об этом TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили на БелЖД.
 
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