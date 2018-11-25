Щедрые «Дожинки-2018». В рамках акции «Крошка в ладошку» каравай нового урожая, испечённый к областному агрофесту в Брагине, передали в приемную семью Новиковых

В рамках акции «Крошка в ладошку» каравай нового урожая, испечённый к областному агрофесту в Брагине, передали в приемную семью Новиковых из г. Буда-Кошелёво.

Напомним, 24 ноября в Брагине состоялись областные Дожинки. Организаторы масштабного ежегодного праздника не ограничились чествованием лучших аграриев, а решили поделиться праздничным настроением довольно оригинальным способом: мастерицы Гомельхлебпрома, а иначе их и не назовёшь, испекли ровно 21 душистый, ароматный каравай – аккурат по количеству районов Гомельщины. Караваи, олицетворяющие урожай 2018 года, украшенные гербом того или иного района, были вручены председателям районных исполнительных комитетов Гомельской области, чтобы те в свою очередь передали их в приёмные семьи, больницы сестринского ухода, приюты.

Сегодня радость праздника урожая с аграриями разделила приёмная семья Новиковых из Буда-Кошелёво: вкуснейший пирог в дом семейного типа передал лично председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачёв.

В настоящее время в семье Виктории и Александра Новиковых воспитывается десять детей в возрасте от 3-х месяцев до 14 лет. Семеро из них являются приёмными.























